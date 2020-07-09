Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller nereler, cezası ne kadar?

Ülkemizde Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında maske takma zorunluluğu bulunuyor. Hem uzmanlar hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca virüsle mücadelede maske kullanımının önemine dikkat çekiyor. Vaka sayılarında değişen grafikle beraber bazı illerde uygulanan zorunlu maske uygulaması tedbirlerin en üst seviyede alındığı gösteriyor. Corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan önlemler arasında bulunan Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri, cezası ne kadar? Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller nereler?
Sosyal hayatla mücadele kapsamında virüsün yayılımını azaltmak amaçlı uygulanan yöntemden biri de maskesiz sokağa çıkmama yasağı oluyor. Salgınla mücadelede tedbirleri elden bırakmak istemeyen vatandaşlar maske takma zorunluluğu olan illeri tek tek araştırıyor. İşte maske takma zorunluluğu olan iller…
Corona virüs salgınında Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Osmaniye, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis, Çanakkale, Bingöl, Çankırı, Ağrı ve Niğde'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.
Maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara 900 TL para cezası kesiliyor.
Saros Körfezi'nde kalabalık yerlerde maske takma zorunluluğu getirildi!
Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi'ndeki kalabalık yerlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi.
Keşan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Nuri Özder başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Erikli ve Yayla sahillerindeki kalabalık yerlerde maske takma zorunluluğu getirilmesi kararı alındı.
Karara uymayanlara 900 lira ceza uygulanacak.