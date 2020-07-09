Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller nereler, cezası ne kadar?

Ülkemizde Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında maske takma zorunluluğu bulunuyor. Hem uzmanlar hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca virüsle mücadelede maske kullanımının önemine dikkat çekiyor. Vaka sayılarında değişen grafikle beraber bazı illerde uygulanan zorunlu maske uygulaması tedbirlerin en üst seviyede alındığı gösteriyor. Corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan önlemler arasında bulunan Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri, cezası ne kadar? Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller nereler?

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER HANGİLERİ?

Sosyal hayatla mücadele kapsamında virüsün yayılımını azaltmak amaçlı uygulanan yöntemden biri de maskesiz sokağa çıkmama yasağı oluyor. Salgınla mücadelede tedbirleri elden bırakmak istemeyen vatandaşlar maske takma zorunluluğu olan illeri tek tek araştırıyor. İşte maske takma zorunluluğu olan iller…