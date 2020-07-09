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Maske takmadı, ceza yazan bekçilere hakaret yağdırdı

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için uyarıda bulunmuştu. Mudanya ilçesinde 'hem suçlu hem güçlü' dedirten bir olay yaşandı. Maskesiz dolaşan şahıs, kendisine ceza kesen bekçilere "Sen kimsin, ne kadar maaş alıyorsun?" diyerek hakaretlerde bulundu. Taşkınlık çıkaran şahıs, polisler tarafından gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 9.7.2020 10:35 Son Güncelleme: 9.7.2020 10:39 ABONE OL
Maske takmadı, ceza yazan bekçilere hakaret yağdırdı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıklamalarında en riskli illerin arasında 5'inci sırada yer alan , Emniyet Müdürlüğü'nün sıkı denetimleriyle riskli iller arasından çıkmayı başardı. Mudanya Sahili'nde gezen bir kişi, maske takmadığı için ceza işlemi uygulayan mahalle bekçilerine direnip "sen kimsin ne kadar maaş alıyorsun" deyince gözaltına alındı. O anlar ise bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Maske takmadı, ceza yazan bekçilere hakaret yağdırdı

'da maske takma zorunluğu getirilmesiyle birlikte maske takmayan 20 binden fazla kişiye polis ve mahalle bekçileri tarafından ceza yazıldı. Düğün, asker uğurlaması, işyeri açılışı, sahil ve plajlarda polis ekiplerinini sıkı denetimlerine uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Maske takmadı, ceza yazan bekçilere hakaret yağdırdı

bursayadairhersey instagram ekibinin Mudanya ilçesi sahilinde kaydettiği görüntüler, güvenlik güçlerinin zor şartlar altında görevini yerine getirmeye çalıştığını bir kez daha ortaya koydu.

Maske takmadı, ceza yazan bekçilere hakaret yağdırdı

BAĞIRIP TAŞKINLIK ÇIKARDI

Görev yapan mahalle bekçileri maske takmadığı gerekçesiyle bir kişiye ceza yazacağı sırada bu kişinin direnmesi ve bağırması cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Maske takmadı, ceza yazan bekçilere hakaret yağdırdı

Ceza yazdırmakta direnen kişi olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Maske takmadı, ceza yazan bekçilere hakaret yağdırdı

Maske takarak kurallara uyan vatandaşlar ise mahalle bekçileri ve polisi destekleyerek o anları kaydetmeyi ihmal etmedi.

Maske takmadı, ceza yazan bekçilere hakaret yağdırdı

Maske takmayan ve güvenlik güçlerine direnen vatandaş: "Sen kimsin, ne kadar maaş alıyorsun" | Video

Maske takmadı, ceza yazan bekçilere hakaret yağdırdı
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Maske takmadı, ceza yazan bekçilere hakaret yağdırdı
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