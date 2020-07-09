Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi! 9 Temmuz bugün hava durumu nasıl olacak? "Sel, su baskını, dolu yağışı..."

Son dakika haber… Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Temmuz bugüne ait uyarılarını yayınladı. Buna göre; bazı illerimizde gerçekleşmesi beklenen yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği yönünde uyarı yapılırken öte yandan ulaşımda aksama, su baskını, sel ve dolu yağışına dikkat çekildi. Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde ise sıcaklıklarda düşüş yaşanacağı gözlemleniyor. Meteoroloji il il hava durumu tahminlerine göre ise Marmara bölgesi mevsim normallerinde seyredecek. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu tahminleri…
METEOROLOJİ'DEN O İLLERE HAVA DURUMU UYARISI! SEL, SU BASKINI, DOLU YAĞIŞI…
Her gün olduğu gibi bugüne dair Meteorolojik beklentileri açıklayan MGM, 9 Temmuz hava durumu tahminlerine göre özellikle doğu Karadeniz bölgesini uyardı. Vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde bilgi verilirken öte yandan yurdun diğer bölgelerinde havanın mevsim normallerinde olacağı tahmin ediliyor…
O BÖLGELERE HAVA DURUMU UYARISI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum dışında) ile , Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.
Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor.
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 28°C
Parçalı az bulutlu
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 31°C
Parçalı az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı