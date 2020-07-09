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Metroda maske takmama kavgası!

'da metroda yaşanan maske takmama kavgası kameraya yansıdı. Kadıköy-Kartal metrosunda yaşanan maske kavgasında iki kadın yolcu başka bir kadın yolcu tarafından uyarıldı. Sonrasında ise olay kavgaya dönüştü.

DHA
Giriş Tarihi: 9.7.2020 12:41 Son Güncelleme: 9.7.2020 12:42 ABONE OL

Olay Kadıköy -Kartal metrosunda bu sabah yaşandı. Maske takmayan iki kadın, bir kadın yolcu tarafından uyarıldı. Ancak maske takmamaya devam eden genç kızları, kadın yolcu cep telefonuyla görüntülemeye başladı. Bunun üzerine genç kızlardan biri kadın yolcuya saldırdı. Kavgada diğer yolcular müdahale etti, yolcular maske takmayan kızlara tepki gösterdi. Maske takmaya ikna edilemeyen genç kızlar, yolcularla bir süre tartıştı. Metroda çıkan kavga üzerine duraktaki güvenlik görevlileri müdahalede bulundu. Maske takmayan genç kızlar metrodan indirildi.

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Metroda maske takmama kavgası!
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