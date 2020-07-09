Migros çalışma saatleri 2020: Migros kaça kadar açık? Migros saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Uzun yıllardır ülkemizde vatandaşlara hizmet veren Migros marketlerin çalışma saatleri merak edilmeye başlandı. Günde binlerce ziyaretçisi bulunan market zinciri vatandaşlara hizmet vermeye devam ederken özellikle corona virüsü pandemisi nedeniyle daha önceleri bilindiği üzere market çalışma saatlerinde değişiklikler yapılmıştı. Bu bağlamda; Migros market çalışma saatleri neler? Migros saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ!

Haftanın her günü (hafta sonları da dahil) olmak üzere Migros marketler belirtilen saat dilimleri aralığında açıktır. 1954 yılından bu yana vatandaşlara hizmet veren Migros market çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu bağlamda; Migros kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İşte açılış ve kapanış saatleri!

MİGROS KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Migros market zinciri diğer marketlerde olduğu gibi; saat 09:00'da açılıp saat 21:00'da kapanıyor. Öte yandan Migros marketlerde kasa görevlisinin yardımı olmadan satın alınan ürünler okutularak kredi kartı ödemesi sayesinde sıra beklemeden alışveriş kolaylığı da sağlanmaktadır.

MİGROS MARKETLER HAFTA SONU AÇIK MI?

Migros marketler haftanın her günü belirtilen saat dilimleri aralığında açıktır.

MİGROS SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Migros marketler akşam 21:00'a kadar açıktır.

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