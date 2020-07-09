Oğlunu ambulansa taşıyan babanın yürek yakan feryadı...

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. Bir iş yerinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralananlar için olay yerine ambulans çağrıldı. Bu sırada epilepsi krizi olduğu söylenilen 4 yaşındaki Anıl Koparan isimli çocuk, evinde banyoda bir anda fenalaştı.