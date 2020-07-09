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Oğlunu ambulansa taşıyan babanın yürek yakan feryadı...

'ta çıkan bir kavgadaki yaralılara müdahaleye giden ambulans, epilepsi krizi geçirerek kalbi durduğu için babasının kucağında gelen çocuğu hastaneye yetiştirdi. Çocuğun durumun ağır olduğu öğrenilirken babanın, "Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor" feryatları yürekleri dağladı.

İHA
Giriş Tarihi: 9.7.2020 09:52 Son Güncelleme: 9.7.2020 10:00 ABONE OL
Oğlunu ambulansa taşıyan babanın yürek yakan feryadı...

Olay, önceki gün akşam saatlerinde 'ta yaşandı. Bir iş yerinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralananlar için olay yerine ambulans çağrıldı. Bu sırada epilepsi krizi olduğu söylenilen 4 yaşındaki Anıl Koparan isimli çocuk, evinde banyoda bir anda fenalaştı.

Oğlunu ambulansa taşıyan babanın yürek yakan feryadı...

Bir süre nefes alamayan çocuğu, babası Abidin Koparan kucaklayarak dışarı çıktı.

Oğlunu ambulansa taşıyan babanın yürek yakan feryadı...

Olay yerine gelen ambulansa, "Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor" diyerek kucağındaki çocuğunu ambulansa teslim etti.

Oğlunu ambulansa taşıyan babanın yürek yakan feryadı...

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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Oğlunu ambulansa taşıyan babanın yürek yakan feryadı...
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