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Polislere kafa tutmuşlardı! İki Şehir eşkıyasının cezası belli oldu!

Sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepki çeken görüntülerde polislere kafa tutan iki şahıs hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Nihat Yıldız ve Burak Baştürk’e ‘silahlı tehdit’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından ayrı ayrı 6 buçuk yıl hapis cezası verildi.

Giriş Tarihi: 9.7.2020 14:25 Son Güncelleme: 9.7.2020 14:43 ABONE OL
Polislere kafa tutmuşlardı! İki Şehir eşkıyasının cezası belli oldu!

'de üniversite öğrencisi Atakan Dayan'ı darbedip, cep telefonu ile cüzdanını gasbeden, ardından olay sonrası gittikleri hastanede mukavemette bulunan Nihat Yıldız (22) ve Burak Baştürk'ün (25) yargılanmasına devam edildi.

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Polislere kafa tutmuşlardı! İki Şehir eşkıyasının cezası belli oldu!

Bugün yapılan duruşmada 'silahlı tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından Yıldız ve Baştürk'e ayrı ayrı 6 buçuk yıl hapis cezası verildi.

Polislere kafa tutmuşlardı! İki Şehir eşkıyasının cezası belli oldu!

Hürriyet'in haberine göre, iki zanlının da cezalarında herhangi bir indirim yapılmazken 'yağma', 'öldürmeye teşebbüs' ve 'polise mukavemet' suçlarından yargılanmalarına da ayrıca devam edilecek.

Polislere kafa tutmuşlardı! İki Şehir eşkıyasının cezası belli oldu!

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Geçen yıl 24 Eylül günü bir parkta, arkadaşlarıyla birlikte oturan üniversite öğrencisi Atakan Dayan'ı, yanlarına gelen Nihat Yıldız ve Burak Baştürk, 'Buranın abisi biziz' diyerek, dövmeye başladı. Diğer gençleri bıçak göstererek uzaklaştıran ikili, cep telefonu ile cüzdanını gasbettikleri Dayan'ı su kanalına atmak isterken, ihbarla gelen polisi görüp, kaçtı. Atakan Dayan ile Yıldız ve Baştürk gittikleri hastanede karşılaşınca, taraflar arasında çıkan tartışmaya polisler müdahale etti. Polise mukavemet gösteren ikili, daha sonra tehditler savurarak hastaneden ayrıldı. Dayan'ın yakınları ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada yayınladı.

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Polislere kafa tutmuşlardı! İki Şehir eşkıyasının cezası belli oldu!
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