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'ın ölümünde son dakika gelişmesi! raporu tamamlandı

'un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden ’ın ölümü başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerini araştırmak üzere 'de kurulan komisyon, 7 aylık çalışmanın ardından raporunu tamamladı. Son dakika haberine göre; hazırlanan raporda Rabia Naz Vatan’ın trafik kazasına bağlı olmadan yüksekten düşerek ölmüş olabileceğine yer verildi.

İHA
Giriş Tarihi: 9.7.2020 15:59 Son Güncelleme: 9.7.2020 16:11 ABONE OL
Rabia Naz Vatan'ın ölümünde son dakika gelişmesi! TBMM raporu tamamlandı

'un Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde 12 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı olarak bulunan 'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesinin ardından ortaya birçok iddia atılmıştı. Baba Şaban Vatan, kızı Rabia Naz'ın ölümüne çarpan bir aracın sebep olduğunu öne sürmüştü. İddialar üzerine Mecliste 23 Ekim 2019'da çalışmalarına başlayan Rabia Naz'ın ölümü başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerini araştırma komisyonu, 7 aylık çalışmanın ardından raporunu tamamladı.

Rabia Naz Vatan'ın ölümünde son dakika gelişmesi! TBMM raporu tamamlandı

Adli Tıp, emniyet, üniversiteler başta olmak üzere olayı inceleyen tüm kurum ve kuruluşların çalışmaları ile olaya ilişkin fotoğraflar, krokiler ve haritalara yer verilen raporda, iddia edilenin aksine 'ın trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği iddiası gerçekçi bulunmadı.

Rabia Naz Vatan'ın ölümünde son dakika gelişmesi! TBMM raporu tamamlandı

TRAFİK KAZASI 'DÜŞÜK İHTİMAL' OLARAK GÖRÜLDÜ

Raporda, Rabia Naz'ın kemik kırıkları ve yol durumu dikkate alındığında "trafik kazası" sonucu yaşamını yitirdiği ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi. Raporda ayrıca "dakikalarla sınırlı bir zaman sürecinde Rabia Naz'a başka bir yerde bir aracın çarparak bulunduğu yere getirip bırakması ihtimalinin olamayacağı" değerlendirmesi yapıldı.

Rabia Naz Vatan'ın ölümünde son dakika gelişmesi! TBMM raporu tamamlandı

"BİNANIN TERASINDAN DÜŞMÜŞ OLMASI KUVVETLE MUHTEMEL"

Rabia Naz'ın yaşadığı apartmanın yan cephesinden düşme ihtimaline ilişkin olarak da "vücudunda meydana gelen ve ölümüne neden olan yaralanmaların ikametinin bulunduğu binanın terasından yan tarafta bulunan fındıklık alana düşme sonucu gerçekleşme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

Rabia Naz Vatan'ın ölümünde son dakika gelişmesi! TBMM raporu tamamlandı

"NASIL İTİLDİĞİNE DAİR BİR TESPİT VE BULGUYA ULAŞILAMADI"

Rabia Naz'ın düşmüş olduğu fındıklık alandan bulunduğu yere Mürsel Küçükal tarafından taşınmış olabileceği ihtimaline de yer verilen raporda, Rabia Naz'ın intihara meyilli bir yapısı olmadığına dikkat çekildi. Ancak raporda Rabia Naz'ın nasıl düştüğü ve terastan itilip itilmediği konusunda herhangi bir tespit ve bulguya ulaşılamadığı vurgulandı.

Rabia Naz Vatan'ın ölümünde son dakika gelişmesi! TBMM raporu tamamlandı

Öte yandan olay yerinde inceleme yapan kolluk ekiplerinin ve savcılığın olayı tüm yönleriyle inceleme konusunda gerekli özeni göstermediği belirtilen raporda, soruşturma sürecine müdahale edildiği iddialarını destekleyici herhangi bir bulguya rastlanılmadığı da ifade edildi.

Rabia Naz Vatan'ın ölümünde son dakika gelişmesi! TBMM raporu tamamlandı

Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde 12 Nisan 2018'de , evinin önünde yaralı bulunmuş, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan küçük kız kurtarılamamıştı.

Rabia Naz Vatan'ın ölümünde son dakika gelişmesi! TBMM raporu tamamlandı

Yüksekten düştüğü ya da intihar ettiği öne sürülen ile ilgili hastane raporunda ölümün yüksekten düşme olduğu öne sürülmüş olsa da, baba Şaban Vatan kızına bir aracın çarparak hastaneye götürmek yerine evinin önüne bıraktığını iddia etmişti.

Rabia Naz Vatan'ın ölümünde son dakika gelişmesi! TBMM raporu tamamlandı
Rabia Naz Vatan'ın ölümünde son dakika gelişmesi! TBMM raporu tamamlandı
Rabia Naz Vatan'ın ölümünde son dakika gelişmesi! TBMM raporu tamamlandı
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Rabia Naz Vatan'ın ölümünde son dakika gelişmesi! TBMM raporu tamamlandı
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