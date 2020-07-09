Rüyada yılan görmek ne anlama gelir, nasıl yorumlanır? Rüyada zehirsiz, kara ve yeşil yılan görmek tabiri

Rüyada yılan görmek birçok rüya yorumcuları tarafından olumsuz olarak görülür. Ancak rüyalarda en önemli olan şeylerden biride rüyayı nasıl gördüğündür. Rüyada yılan görmek her zaman olumsuz anlama gelmez. Mesela rüyada yılanı ölü görmek tehlikeden kurtulacağına işarettir.

Yılanın görülme şekline göre rüya tabirleri!