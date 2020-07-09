8 Temmuz 2020 Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları hızlı sorgulama ekranı!

ŞANS TOPU SONUÇLARI (8 TEMMUZ ÇARŞAMBA )

995. hafta MPİ Şans Topu 8 Temmuz çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te yapılan canlı çekilişle belli oldu.

11, 12, 20, 30, 33 + 14

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GEÇEN HAFTAKİ ŞANS TOPU SONUÇLARI NASILDI?

Şans Topu'nun 994. hafta çekilişinde 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı da devretti.

Şans Topu çekilişinde 5 bilen 21 kişi 3.778,40 TL, 4+1 bilen 196 kişi 539,80 TL, 4 bilen 2.578 kişi 51,30 TL, 3+1 bilen 5.742 kişi 27,70 TL, 3 bilen 78.534 4,40 TL, 2+1 bilen 53.412 kişi 6,40 TL ve son olarak 1+1 bilen 176.259 kişi 3,75 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Diğer oyunlarda olduğu gibi, ilgili bayilere giderek 1'den 34'e kadar olan sayılardan 5 adet, 1'den 14'e kadar olan son kolondaki sayılardan ise; 1 adet sayı seçmenizle birlikte oynayabilirsiniz. Eğer bunu yapmak istemezseniz, bayi çalışanına direkt olarak makineden oynatmak istediğiniz belirterek, Şans Topu istasyonunda direkt olarak sizin için seçilecek sayılarla birlikte oyun oynayarak, sizlere kuponu vermesini sağlayabilirsiniz. Şans oyunları arasında en fazla tercih edilenlerden birisi olması sebebiyle yüksek oranda kazanç sağlayabileceğiniz ve 8 farklı ikramiye tipi olması sayesinde de, en azından verdiğinizden daha fazla para kazanabileceğiniz bir şans oyunudur.

Toplamda 6 sayı seçildiği için Sayısal Loto'ya benzetilen oyunda, 2 farklı seçim şansınız bulunmaktadır. 1'den 34'e kadar ve 1'den 14'e kadar olduğu için, farklı olarak 34'lü sayı grubundan 5 adet, 14'lü sayı grubundan ise; 1 adet seçim yapmanız gerekmektedir. Bu sayede, kazanma şansınızı otomatik olarak arttırarak, tekrar düşme şansınızı da azaltabilirsiniz. Her kolon başına 1 TL olarak oynayabileceğiniz Şans Topu, toplamda 6 TL karşılığında oynanabilmektedir. Kazandığınız takdirde, 6 TL karşılığında milyonlarca liraya ulaşabilir, bu sayede ciddi bir gelir elde edebilirsiniz.