Savcıya avukatı yaralama, avukata şantaj davası

Cumhuriyet Savcısı O.A. ile avukat sevgilisi B.S. arasında kavga yargıya taşındı. O.A.'nın kendisini yaraladığını ileri süren B.S. savcılığa şikâyette bulundu. Yürütülen soruşturma sonucunda savcı hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Avukat B.S.'nin ifadesine yer verildi. B.S. ifadesinde, 2018 yılı Haziran ayında savcı O.A. ile tanıştıklarını, sonrasında sevgili olduklarını, 20 Temmuz 2019 tarihinde O.A.'nın evine geldiğini, daha sonra arkadaşı E.B.'nin eve geldiğini, birlikte oturduklarını, ertesi sabah O.A.'ya kahvaltıya gitmeyi teklif ettiğini, şüphelinin gitmek istediğini, kendisine 'Yine mi ayrılacağız' diye sorduğunu kaydetti.

"KENDİNİ REZİL EDECEKSİN"

O.A.'nın bir süre sonra kendisiyle birliktelik yaşadığını ve bu sırada kavga ettiklerini ileri sürdü. O. A.'nın kendisini yaraladığını ve 'Beni şikâyet mi edeceksin' şeklinde mesajlar attığını, özür dilediğini, bu nedenle de şikayet etmekten önce vazgeçtiğini ifade etti. Bir süre sonra O.A.'nın kendisine 'Kimi kime şikayet edeceksin? Ben burada savcıyım. Kendini rezil edeceksin' demesi üzerine şikayetçi olduğunu kaydetti.

İddianamede, B.S.'nin Adli Tıp'tan aldığı rapora da yer verildi. Raporda, yaralanmasının yaşamını tehlikeye sokmadığı ve basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğunun belirtildiği anlatıldı.

"SALDIRIYI ENGELLEMEK İÇİN YAPTIM"

Savcı O.A. savunmasında, müşteki işe birliktelik yaşadıkları sırada kavga ettiklerini, müştekinin kendisine zarar verdiğini, ardından küçük bir arbede yaşandığını, amacının müştekiye acı vermek olmadığını, B.S.'nin kendisine yönelik saldırısını engellemek için yaptığını ileri sürdü.

Savcılık, O.A. ile B.S.'nin gönül ilişkisi içerisinde oldukları ve rızaları ile birliktelik yaşadıklarını, olay günü birliktelikleri esnasında B.S. ve O.A.'nın arbede yaşadığını, alınan doktor raporunda O.A.'nın B.S.'nin hafif nitelikte yaralanmasına sebebiyet verdiğini kaydetti.

O.A. ile B.S.'nin dosyasının Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiği, ancak tarafların uzlaşmadıklarını belirtildi. İddianamede, şüpheli savcının B.S.'yi bacaklarına yumruk atmak suretiyle basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaraladığı, bu yüzden 'Basit yaralama' suçunu işlediğinin iddia edildiği, şüphelinin 'vaki saldırıyı önlemek ve sonlandırmak gayesine yönelik hareket ettiği' yönündeki savunmasının değerlendirmesinin mahkemeye ait olduğu kaydedildi.

Şüpheli savcı hakkında 'Basit yaralama' suçundan ceza talep edildi. O.A. ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

SAVCI'DAN AVUKATA ŞANTAJ DAVASI

Diğer taraftan Savcı O.A. ise Avukat B.S.'den şikayetçi oldu. B.S.'nin Whatsapp mesajında, yüz yüze ve telefon konuşmalarında kendisiyle evlenmemesi ya da sevgili kalmaması halinde şikâyet edeceğini söyleyerek 'şantaj' suçunu işlediğini ifade etti. Savcılıkça B.S. hakkında da 'Şantaj' suçundan iddianame düzenlendi. Savcı O.A., 'Basit yaralama', Avukat B.S. ise 'Şantaj' suçundan yargılanacak