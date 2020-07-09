Semt pazarlarında koronavirüs tedbirleri unutuldu

Adana'da koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirlerin devam ettiği semt pazarlarında, bazı vatandaşlar kuralları hiçe saydı. Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde kurulan 5 Ocak Semt Pazarı'nda baz ıkişilerin maske takmadığı ve sosyal mesafeye uymadığı, bazılarının ise meyve ve sebzeyi elle seçtiği görüldü. Maske takmayan vatandaşların birçoğu kentte etkisini artıran sıcak havaları gerekçe gösterdi. Semt pazarlarında görevli zabıta ekipleri ise sık sık megafonla alışveriş yapan vatandaşlara kurallara dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Uyarılara rağmen bazı noktalarda ise yer yer kalabalıkların oluştuğu ve sosyal mesafenin ihlal edildiği görüldü.

'SICAKTAN BUNALDIM'

Pazarda maskesiz şekilde alışveriş yapan Nilgün Topal, genelde maskesiz dışarı çıkmadığını ama bugün havanın sıcak olduğunu ve maskesini çantasında taşıdığını dile getirdi. Meyve ve sebzeyi elle seçmeden almaya dikkat ettiğini kaydeden Topal, "Kurallarla dikkat ediyorum. Bugün bir kamu binasına uğradım. Orada maskemi çıkarmıştım. Hava da sıcak olunca bunaldım ve maskemi takmadım" dedi.

Sıcak havalarda mecbur kalmadıkça dışarı çıkmadığını, ama çıkınca da maskeyi çıkarmak zorunda kaldığını belirten Firdevs Güneş ise Adana sıcağının maske takmaya engel olduğunu, rahat nefes alıp veremediğini dile getirdi.

Pazar esnafı Şevket Duran ise pazar yerinde kurallara uymayan vatandaşları görünce ikaz ettiklerini ve meyve-sebzeyi elle seçtirmediklerini ifade etti.