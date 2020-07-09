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Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde serinlemek için denize giren Muhammet Celayir (23), boğuldu. Celayir'in cansız bedeni Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 9.7.2020 15:44 ABONE OL
Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

İstanbul'dan arkadaşıyla birlikte Marmara Ereğlisi'ne gelen Muhammet Celayir, bugün öğle saatlerinde serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra su üzerinde hareketsiz kalan Celayir'i gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık, AFAD, UMKE ve deniz polisleri Celayir'i dalgaların arasından kıyıya çıkardı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin uzun süre suni teneffüs ve kalp masajı yaptığı Celayir, hayatını kaybetti. Celayir'in cansız bedeni Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
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