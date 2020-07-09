SON DAKİKA HABERİ - Türkiye corona virüsü vaka sayısı yeniden düşüşe geçti! 9 Temmuz 2020 Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu?

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HABERİ - vaka sayısı yeniden düşüşe geçti! 9 Temmuz 2020 Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu?

vaka sayısı üzerindeki gelişmeleri vatandaşlar tarafınca yakından takip edilen konular arasında yerini almaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz gün gerçekleşen bilim kurulu toplantısının ardından ülkedeki son durumu paylaşan Bakan Fahrettin Koca; son 24 saatte 50 binin üzerinde vatandaşa test uygulandığını ve bin 53 kişiye ise salgına bağlı virüs teşhisi konduğunu açıkladı. Peki, 9 Temmuz 2020 Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İşte günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısından son dakika…

Giriş Tarihi: 9.7.2020 07:11 Son Güncelleme: 9.7.2020 07:12 ABONE OL
Son dakika günlük korona tablosu: 9 Temmuz Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye corona virüsü vaka sayısı yeniden düşüşe geçti!

günlük korona tablosu… Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de mücadelesi süren salgında corona virüs vaka sayısı gibi tüm detaylar gündem maddeleri arasında yerini alıyor. Bir süredir durgunluğu süren vakaların geçtiğimiz günkü verileri merak ediliyor. Gelen açıklamaya göre ise son olarak bin 53 vatandaşımıza pozitif teşhis konduğu bildirildi. Peki, 9 Temmuz 2020 Türkiye vaka sayısı kaç oldu? İşte Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı son dakika gelişmeler…

9 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Bugün sabah saatlerinden itibaren merak edilen konulardan biri de Türkiye corona virüsü vaka sayısı oldu. Henüz bugüne dair veriler belli olmazken geçtiğimiz gün son 24 saat içerisinde 50 bin 545 vatandaşımıza Covid-19 testi uygulandı…

Son dakika günlük korona tablosu: 9 Temmuz Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye corona virüsü vaka sayısı yeniden düşüşe geçti!

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI SON DURUM!

'de son 24 saatte 1041 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 208 bin 938, can kaybı 5 bin 282 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 49 bin 302 test yapıldı, 1041 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 2 bin 219 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 782 bin 520, vaka sayısı 208 bin 938, vefat sayısı 5 bin 282 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1172, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 406, toplam iyileşen hasta sayısı ise 187 bin 511 oldu.

Son dakika günlük korona tablosu: 9 Temmuz Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye corona virüsü vaka sayısı yeniden düşüşe geçti!

"YENİ VAKALAR BELLİ İLLERDE YOĞUNLAŞMAKTADIR"

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır."

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde, Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, açıklamalarda bulunan Koca, şunları söyledi:

"Düğün, nişan gibi törenlerde toplum sağlığı adına gözlemci bulundurulması yönünde hazırlık söz konusudur. Son üç gün ortalamasıyla en çok vakanın görüldüğü 7 il, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa. Diyarbakır, Konya, Adana, Gaziantep, Urfa en yüksek vaka sayılarını yeni görüyor. Vaka artışlarının tedbirlerin gücüyle azalacağını düşünüyoruz. Son 10 gün içinde gerileme gösterdiğimiz yerden toparlanabileceğimizi kanıtladık. Yeni vaka sayılarımız 1000 seviyelerinde. Anadolu'da birinci dalga halen devam ediyor.

Son 3 gün en az vaka görülen iller; Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik oldu. Ortalama hastanede yatış süresi 21-22 günden 3 günlere, ortalama yoğun bakım süreleri 18-20 günden 2 günlere kadar indi. Kurban Bayramı'na doğru illerdeki vaka seyrine göre il bazında birtakım kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız. 31 Ağustos'a doğru salgının seyrinde farklılık olursa, online ya da hibrit birtakım yöntemler önerilebilir."

Son dakika günlük korona tablosu: 9 Temmuz Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye corona virüsü vaka sayısı yeniden düşüşe geçti!

"ÖĞRENCİLERİN SIRASINA OTURDUĞU ANA KADAR MASKELİ OLMASINI ÖNEMSİYORUZ"

Koca, okullardaki Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilerin sırasına oturduğu ana kadar maskeli olmasını önemsediklerini ancak devamında maskeyi takma zorunluluğu olmasını istemediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"(Kovid-19 aşısı) Hayvan çalışmaları devam ediyor. Sürecin başarılı seyrettiğini söyleyebilirim. Eylül-ekimde klinik çalışmalara geçebiliriz. "(Almanya'nın seyahat uyarısıyla ilgili görüşmeler) Taleplerimiz doğrultusunda bazı bölgelerimizle ilgili olumlu sonuçlanacağını umuyoruz. Kamuda vardiya sistemine geçmek gibi bir durum şu an gündemimizde yok. Yoğun bakım yatak sayımız 27 bine ulaştı, 1172 hasta yoğun bakımda. Herhangi bir sorun olmadığını söyleyebilirim."

Koca, yeni koronavirüs hastalığının tedavisinde kullanılan "Favipiravir" isimli ilaca ilişkin, "'de imalatı için 4 firma tarafından müracat edildi. 1-2 gün içerisinde ruhsat süreçleri bitmiş olacak. Artık bu ilacı hem uluslararası boyutuyla satabilecek hem de kendi hastamıza yoğun olarak kullandığımız bu ilacı 4 firmayla gerçekleştirmiş olacağız." ifadesini kullandı.

- DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'den Türkiye'ye önemli ziyaret

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yürüttüğü başarılı çalışmalarla öne çıkan Türkiye, bugün Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) önemli bir ziyaretçiyi ağırlayacak.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü seçildikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirecek.

Koca, Twitter hesabından, kalabalık bir toplu taşıma aracı ile insan yoğunluğunun bulunduğu bir cadde fotoğrafı paylaştı. Koca'nın paylaştığı fotoğrafların üzerinde "Salgına karşı kaç kişiyiz?" ifadeleri yer aldı.

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SON DAKİKA HABERİ - Türkiye corona virüsü vaka sayısı yeniden düşüşe geçti! 9 Temmuz 2020 Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu?
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