SON DAKİKA HABERİ - Türkiye corona virüsü vaka sayısı yeniden düşüşe geçti! 9 Temmuz 2020 Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu?

Son dakika günlük korona tablosu… Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de mücadelesi süren salgında Türkiye corona virüs vaka sayısı gibi tüm detaylar gündem maddeleri arasında yerini alıyor. Bir süredir durgunluğu süren vakaların geçtiğimiz günkü verileri merak ediliyor. Gelen açıklamaya göre ise son olarak bin 53 vatandaşımıza pozitif teşhis konduğu bildirildi. Peki, 9 Temmuz 2020 Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İşte Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı son dakika gelişmeler…

9 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Bugün sabah saatlerinden itibaren merak edilen konulardan biri de Türkiye corona virüsü vaka sayısı oldu. Henüz bugüne dair veriler belli olmazken geçtiğimiz gün son 24 saat içerisinde 50 bin 545 vatandaşımıza Covid-19 testi uygulandı…