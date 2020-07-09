Son dakika haberi: Çanakkale'deki orman yangınını anlattı: Aynı anda aynı dumanın içinde birçok helikopter...

RÜZGÂR HEM AVANTAJ HEM DE DEZAVANTAJ OLDU"

Öğle saatlerinde başlayan yangının hızla ilerlemesinde kuvvetli rüzgârın etkili olduğunu söyleyen Dardağan, gece rüzgârın terse dönmesiyle birlikte çok daha büyük bir yangının önüne geçildiğini ifade etti. Dardağan, "Çanakkale'de çoğu zaman gece rüzgâr terse dönüyor. Çiğ ve rutubetin basmasıyla yangın biraz daha çökmüş oluyor. Ertesi gün, gün doğumuyla sortilerimize başladık. Zaten kontrol altına alınmıştı. Gün batımına kadar soğutmalarımızı gerçekleştirdik. Çok büyük bir yangını rüzgâr faktörüyle kapatmış olduk" dedi.