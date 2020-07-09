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Son dakika haberi: olayında yeni gelişme! Canavarca katledilmişti...

Son dakika haberine göre; 'in katledilmesi olayı ile ilgili bir yeni gelişme yaşandı. Özdemir'i, 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırılan katil Özgür Arduç için üst mahkemeye itirazda bulunulmuştu. Üst mahkeme kararını verdi.

DHA
Giriş Tarihi: 9.7.2020 15:11 Son Güncelleme: 9.7.2020 15:19 ABONE OL
Son dakika haberi: Ceren Özdemir olayında yeni gelişme! Canavarca katledilmişti...

Ordu'da üniversite öğrencisi balerin 'i (20) evinin önüne bıçakla öldüren ve 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırılan katil Özgür Arduç (36) hakkında üst mahkemeye yapılan ceza itirazı reddedildi.

Son dakika haberi: Ceren Özdemir olayında yeni gelişme! Canavarca katledilmişti...

Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde, 3 Aralık 2019'da, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi balerin , bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiği sırada kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yakalanan katil zanlısı Özgür Arduç, bindirildiği polis otosunda 2 polis memurunu da bıçaklayarak, yaraladı.

Son dakika haberi: Ceren Özdemir olayında yeni gelişme! Canavarca katledilmişti...

ESASTAN REDDİNE KARAR VERİLDİ

Tutuklanan Arduç, yargılandığı davada 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı. Arduç'un avukatı, Samsun Bölge Mahkemesi'ne eksik inceleme yapıldığı ve kararının usul ve yasaya aykırı olduğuna dair itirazda bulundu. Yapılan başvuruyu inceleyen Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, verilen kararı usul ve yasaya uygun bularak, esastan reddine karar verdi.

Son dakika haberi: Ceren Özdemir olayında yeni gelişme! Canavarca katledilmişti...

Kararda; "Sanık müdafinin eksik araştırma ve inceleme ile karar verildiğine, sanık hakkında verilen mahkûmiyet kararının usul ve yasaya aykırı olduğuna dair ve sair, katılan kurum vekilinin; verilen mahkûmiyet kararının usul ve yasaya aykırı olduğuna dair ve sair ileri sürdükleri istinaf nedenleri, yerel mahkemece kabul edilen olup, nitelendirme ve değerlendirme kapsamında kurulan hüküm içeriği itibarıyla yerinde görülmemiş olmakla CMK'nın 280/1-a maddesi gereğince istinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddine oy birliği ile karar verildi" denildi.

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Son dakika haberi: Ceren Özdemir olayında yeni gelişme! Canavarca katledilmişti...
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