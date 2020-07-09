Son dakika haberi: Ceren Özdemir olayında yeni gelişme! Canavarca katledilmişti...

Kararda; "Sanık müdafinin eksik araştırma ve inceleme ile karar verildiğine, sanık hakkında verilen mahkûmiyet kararının usul ve yasaya aykırı olduğuna dair ve sair, katılan kurum vekilinin; verilen mahkûmiyet kararının usul ve yasaya aykırı olduğuna dair ve sair ileri sürdükleri istinaf nedenleri, yerel mahkemece kabul edilen olup, nitelendirme ve değerlendirme kapsamında kurulan hüküm içeriği itibarıyla yerinde görülmemiş olmakla CMK'nın 280/1-a maddesi gereğince istinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddine oy birliği ile karar verildi" denildi.