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haberi | ’den korkutan koronavirüs açıklaması! ''El yıkama, sosyal mesafe artık yeterli olmayacak…''

Corona virüsü haberleri yakından takip edilirken ’den korkutan koronavirüs açıklaması geldi. Dünya geneline hızla yayılan salgınla mücadele kapsamında topyekun mücadele devam ediyor. Bilim insanları aşı ve tedavi çalışmalarına hız kazandırırken kritik bir açıklamaya imza attı. Uzun süren araştırmalar sonucunda araştırmalarda korona virüsün hava yoluyla bulaştığına, el yıkamak ve sosyal mesafenin virüsten korunmak için yeterli olmayacağını söylendi. İşte haberleri!

Giriş Tarihi: 9.7.2020 20:55 Son Güncelleme: 9.7.2020 20:55 ABONE OL
Son dakika haberi: DSÖ’den korkutan koronavirüs açıklaması! ''El yıkama, sosyal mesafe artık yeterli olmayacak… ''

Dünyada corona virüsü haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Salgınla mücadelede aşı ve tedavi çalışmaları hız kazanmış olsa da bilim insanları her geçen gün yeni bulgulara değiniyor. Son olarak () korona virüsün havada asılı kalan damlacıklar yoluyla yayılma ihtimalini saf dışı bırakamayacağı yönünde bir açıklama yaparken el yıkamak ve sosyal mesafenin virüsten korunmak için yeterli olmayacağını söyledi. İşte DSÖ'den yapılan son dakika corona virüsü açıklaması…

DSÖ'DEN KORKUTAN UYARI! ''BUNLARDA YETERLİ OLMAYACAK''

Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) sosyal mesafe ve el yıkamanın koronavirüs tedbirleri açısından önemli olduğunu ancak havadan bulaşan hastalıklar için yeterli olmayacağını ifade etti.

YENİ TEDBİRLER GÜNDEME GELEBİLİR

Koronavirüs konusunda dünyada en yetkili kurum olan Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen yeni bir haber ise hastalıkla ilgili endişeleri artırdı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsün havada asılı kalan damlacıklar yoluyla yayılma ihtimalini saf dışı bırakamayacağı yönündeki bir açıklama yaptı. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu açıklaması önemli bir tavır değişikliği olarak gösteriliyor.

Son dakika haberi: DSÖ’den korkutan koronavirüs açıklaması! ''El yıkama, sosyal mesafe artık yeterli olmayacak… ''

Bu konuda aylardır yapılan araştırmalarda koronavirüsün hava yoluyla bulaştığına dair bulgular elde edildi. Son dönemde ise hava yoluyla bulaşmanın nasıl gerçekleştiği yönündeki çalışmalar hız kazandı.

Bu araştırmaların bulgularına göre politika değişikliğine gidilmesi hailnde koronavirüsle mücadelede alınan önlemlerin değiştirilmesi ve el yıkama, sosyal mesafe gibi uygulamalara yenilerinin eklenmesi gündeme gelebilir.

Koronavirüs, şu anda ağırlıklı olarak temas yoluyla bulaşan bir virüs olarak değerlendiriliyor ve önlemler de buna uygun olarak uygulanıyor.

SALGINDA SON DURUM!

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 552 bin 121'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 12 milyon 170 bin 840'a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 70 bin 199'a ulaştı.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke ABD olurken, Brezilya en fazla vaka ve ölüm görülen ikinci, Hindistan ise üçüncü ülke durumunda.

Covid-19'un bulaşmasını önleyecek bir aşı bulma çalışmaları birçok ülkede devam ederken bilim insanları bir yandan da virüsün insanlara nasıl bulaştığını daha iyi anlayabilmek için mücadele ediyorlar.

Son dakika haberi: DSÖ’den korkutan koronavirüs açıklaması! ''El yıkama, sosyal mesafe artık yeterli olmayacak… ''
Son dakika haberi: DSÖ’den korkutan koronavirüs açıklaması! ''El yıkama, sosyal mesafe artık yeterli olmayacak… ''
Son dakika haberi: DSÖ’den korkutan koronavirüs açıklaması! ''El yıkama, sosyal mesafe artık yeterli olmayacak… ''
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Son dakika haberi | DSÖ’den korkutan koronavirüs açıklaması! ''El yıkama, sosyal mesafe artık yeterli olmayacak…''
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