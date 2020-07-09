Son dakika haberi | DSÖ’den korkutan koronavirüs açıklaması! ''El yıkama, sosyal mesafe artık yeterli olmayacak…''

Dünyada corona virüsü son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Salgınla mücadelede aşı ve tedavi çalışmaları hız kazanmış olsa da bilim insanları her geçen gün yeni bulgulara değiniyor. Son olarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) korona virüsün havada asılı kalan damlacıklar yoluyla yayılma ihtimalini saf dışı bırakamayacağı yönünde bir açıklama yaparken el yıkamak ve sosyal mesafenin virüsten korunmak için yeterli olmayacağını söyledi. İşte DSÖ'den yapılan son dakika corona virüsü açıklaması…

DSÖ'DEN KORKUTAN UYARI! ''BUNLARDA YETERLİ OLMAYACAK''

Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) sosyal mesafe ve el yıkamanın koronavirüs tedbirleri açısından önemli olduğunu ancak havadan bulaşan hastalıklar için yeterli olmayacağını ifade etti.

YENİ TEDBİRLER GÜNDEME GELEBİLİR

Koronavirüs konusunda dünyada en yetkili kurum olan Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen yeni bir haber ise hastalıkla ilgili endişeleri artırdı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsün havada asılı kalan damlacıklar yoluyla yayılma ihtimalini saf dışı bırakamayacağı yönündeki bir açıklama yaptı. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu açıklaması önemli bir tavır değişikliği olarak gösteriliyor.