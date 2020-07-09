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Son dakika haberleri: Yer ! 4 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! Kapıdan girince...

Son dakika haberi: 'nin Çivril ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Fatma K. intihar etti. Çocuğunu komşusuna bırakan K., evinde tavana asılı bulundu. 4 yaşındaki oğlu annesinin tavanda asılı haline tanık oldu.

DHA
Giriş Tarihi: 9.7.2020 15:30 Son Güncelleme: 9.7.2020 15:44 ABONE OL
Son dakika haberleri: Yer Denizli! 4 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! Kapıdan girince...

'nin Çivril ilçesinde 26 yaşındaki Fatma K., 4 yaşındaki erkek çocuğunu komşusuna bıraktıktan sonra evinde kendini tavana kablo ile asarak intihar etti. Olay, bugün sabah saatlerinde Stadyum mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, 26 yaşındaki Fatma K., 4 yaşındaki erkek çocuğunu karşı dairedeki komşusuna gönderdi. Bir süre sonra çocuk kapısı açık olan evlerine döndü. Ancak bir süre sonra tekrar komşularının evine geçen çocuk, annesinin konuşmadığını söyledi.

Son dakika haberleri: Yer Denizli! 4 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! Kapıdan girince...

Bunun üzerine merak eden komşuları kontrol etmek amacıyla Fatma K.'nin yaşadığı eve geçtiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. Fatma K.'yi iple tavandaki kancaya asılı olarak bulan komşuları durumu polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Son dakika haberleri: Yer Denizli! 4 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! Kapıdan girince...

Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından, intihar ettiği belirlenen Fatma K.'nin cesedi, asılı olduğu yerden indirildi. Eşinden bir süre önce boşandığı, oğlu ile yaşadığı öğrenilen Fatma K.'nin cesedi otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Genç annenin intihar nedeni araştırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son dakika haberleri: Yer Denizli! 4 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! Kapıdan girince...
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