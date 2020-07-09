Son dakika haberleri: Yer Denizli! 4 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! Kapıdan girince...

Denizli'nin Çivril ilçesinde 26 yaşındaki Fatma K., 4 yaşındaki erkek çocuğunu komşusuna bıraktıktan sonra evinde kendini tavana kablo ile asarak intihar etti. Olay, bugün sabah saatlerinde Stadyum mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, 26 yaşındaki Fatma K., 4 yaşındaki erkek çocuğunu karşı dairedeki komşusuna gönderdi. Bir süre sonra çocuk kapısı açık olan evlerine döndü. Ancak bir süre sonra tekrar komşularının evine geçen çocuk, annesinin konuşmadığını söyledi.