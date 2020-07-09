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Son dakika: metrosunda şoke eden görüntüler! Kadın yolcular birbirine girdi

'da şoke eden görüntüler! Metroda yaşanan maske takmama kavgası kameraya yansıdı. Olay Kadıköy -Kartal metrosunda bu sabah yaşandı. Maske takmayan iki kadın, bir kadın yolcu tarafından uyarıldı. Ancak maske takmamaya devam eden genç kızları, kadın yolcu cep telefonuyla görüntülemeye başladı. Bunun üzerine genç kızlardan biri kadın yolcuya saldırdı. İşte haberin detayları ve görüntüleri...

Giriş Tarihi: 9.7.2020 13:04 Son Güncelleme: 9.7.2020 13:06 ABONE OL
Son dakika: İstanbul metrosunda şoke eden görüntüler! Kadın yolcular birbirine girdi

İstanbul metrosunda şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Olay Kadıköy -Kartal metrosunda bu sabah yaşandı.

Son dakika: İstanbul metrosunda şoke eden görüntüler! Kadın yolcular birbirine girdi

Maske takmayan iki kadın, bir kadın yolcu tarafından uyarıldı.

Son dakika: İstanbul metrosunda şoke eden görüntüler! Kadın yolcular birbirine girdi

Ancak maske takmamaya devam eden genç kızları, kadın yolcu cep telefonuyla görüntülemeye başladı.

Son dakika: İstanbul metrosunda şoke eden görüntüler! Kadın yolcular birbirine girdi

Bunun üzerine genç kızlardan biri kadın yolcuya saldırdı. Kavgada diğer yolcular müdahale etti, yolcular maske takmayan kızlara tepki gösterdi.

Son dakika: İstanbul metrosunda şoke eden görüntüler! Kadın yolcular birbirine girdi

Maske takmaya ikna edilemeyen genç kızlar, yolcularla bir süre tartıştı.

Son dakika: İstanbul metrosunda şoke eden görüntüler! Kadın yolcular birbirine girdi

Metroda çıkan kavga üzerine duraktaki güvenlik görevlileri müdahalede bulundu. Maske takmayan genç kızlar metrodan indirildi.

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Son dakika: İstanbul metrosunda şoke eden görüntüler! Kadın yolcular birbirine girdi
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