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Son dakika: Şüpheli kadın Dolmabahçe'de hareketli anlara neden oldu

Dolmabahçe'de hareketleri şüpheli bulunan kadın polisi harekete geçirdi. Son dakika haberine göre; Dolmabahçe Caddesi çift taraflı trafiğe kapatılırken kadın gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 9.7.2020 09:13 Son Güncelleme: 9.7.2020 09:34 ABONE OL
Son dakika: Şüpheli kadın Dolmabahçe'de hareketli anlara neden oldu

Beşiktaş, Dolmabahçe Caddesi, Boğaz Batısı Askeri İnzibat Komutanlığı önünde bir kadının şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu.

Son dakika: Şüpheli kadın Dolmabahçe'de hareketli anlara neden oldu

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bağıran kadının şüpheli davranışları nedeniyle cadde çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

Son dakika: Şüpheli kadın Dolmabahçe'de hareketli anlara neden oldu

"OTELDEN ATILDIM"

Şüpheli kadın, otelden atıldığını iddia ederek sokaklarda yaşadığını belirtti.

Son dakika: Şüpheli kadın Dolmabahçe'de hareketli anlara neden oldu

Bunun üzerine ekipler bir takım incelemelerde bulundu. Kadın kısa bir süre sonra gözaltına alındı.

Son dakika: Şüpheli kadın Dolmabahçe'de hareketli anlara neden oldu

Yol tekrar trafiğe açılırken kadın ifadesi alınmak üzere Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Son dakika: Şüpheli kadın Dolmabahçe'de hareketli anlara neden oldu

Son Dakika: İstanbul Dolmabahçe'de polisi teyakkuza geçiren şüpheli kadın gözaltına alındı | Video

Son dakika: Şüpheli kadın Dolmabahçe'de hareketli anlara neden oldu
Son dakika: Şüpheli kadın Dolmabahçe'de hareketli anlara neden oldu
Son dakika: Şüpheli kadın Dolmabahçe'de hareketli anlara neden oldu
Son dakika: Şüpheli kadın Dolmabahçe'de hareketli anlara neden oldu
Son dakika: Şüpheli kadın Dolmabahçe'de hareketli anlara neden oldu
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Son dakika: Şüpheli kadın Dolmabahçe'de hareketli anlara neden oldu
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