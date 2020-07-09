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Sürücü değiştirmek için araçtan inenlere tır çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun kesiminde sürücü değiştirmek için araçtan inenlere tırın çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 9.7.2020 11:10 Son Güncelleme: 9.7.2020 11:16 ABONE OL
Sürücü değiştirmek için araçtan inenlere tır çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ankara yönünde ilerleyen 61 AAB 367 plakalı tırın şoförü, Köroğlu Park yakınlarında sürücü değiştirmek için aracı sağ şeride çekti.

Araçtan inen 2 kişiye aynı yönde seyreden Mustafa K. idaresindeki 65 KN 999 plakalı tır çarptı.

Kazada, İdris Aktaş olay yerinde yaşamını yitirdi, Arif Felek yaralandı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Tır sürücüsü Mustafa K. gözaltına alındı.

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Sürücü değiştirmek için araçtan inenlere tır çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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