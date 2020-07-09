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Son dakika: Yenibosna'da metrobüste paniği

Bahçelievler'de seyir halindeki metrobüsün motor kısmından çıkan dumanlar paniğe neden oldu. Yolcuların hemen tahliye edilmesinin ardından çıkan dumanlara tüpü ile müdahale edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 9.7.2020 10:37 Son Güncelleme: 9.7.2020 11:01 ABONE OL
Son dakika: Yenibosna'da metrobüste yangın paniği

Olay saat 09.00 sıralarında Yenibosna Metrobüs Durağı Topkapı istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki metrobüsün durağa geldiği sırada motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden metrobüs şoförü aracı durdurup kapıları açarak yolcuların inmesini sağladı.

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TAHLİYE EDİLEN YOLCULAR...

Yolcuların tahliye edilmesinin ardından motor kısmından çıkan dumanlara yangın tüpü ile müdahale edildi. Durakta boş bir noktaya çekilen metrobüs daha sonra tamir için Yenibosna Durağı'ndan ayrıldı. Tahliye edilen yolcular ise durağa gelen başka bir metrobüs ile yolcuklarına devam etti.

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Son dakika: Yenibosna'da metrobüste yangın paniği
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