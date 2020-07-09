Yunanlıların botlarını patlattığı 57 göçmen kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, bir şişme botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 57 göçmen, Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından üzerinde bulundukları şişme bot patlatılarak Türk karasularına geri itildi.

Aralarında çok sayıda kadın ve çocuklarında bulunduğu 57 sığınmacı, bir bölümü patlatılan şişme botla Ayvalık'ın Çıplak Adası'na güçlükle ulaşarak canlarını kurtarabildi.

Düzensiz göçmenlerin Çıplak Ada'da mahsur kaldığını öğrenen Ayvalık Sahil Güvenlik ekipleri adaya giderek bitkin durumdaki 57 göçmeni kurtardı. Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi yardımlarda bulunuldu.