15 kişilik minibüsten 25 kişi çıktı! Yolcunun sözleri şoke etti...

ŞOFÖR: "HASTALIKTAN HABERİM VAR"

Araç sürücüsüne polis ekipleri "Burada hastalık geçmiyor mu? Hastalıktan haberin var mı?" sorusunu sordu. Minibüs şoförü ise, polis memurunun sorduğu sorular sonrasında "Evet var" cevabı verdi. Polis memuru tekrar "Hastalıktan haberin var ama yanlış yapıyorsun" dedi.

YOLCU, POLİS MEMURUNA "ARABAYI NİYE DURDURDUNUZ" DİYE İSYAN ETTİ

Araçtan indirilen yolculardan biri ise, araçtan indikten sonra polis ekiplerine tepki göstererek "Ben işten geldim. Yorgunum, ikinci araç ne zaman gelecek. Bu araçları ben biliyorum. Ne zaman geleceği belli olmaz bunların" dedi. Polis memuru, "Araca kalabalık binilmiş bizde bunu tespit ettik. Buraya fazla binilemez" demesi üzerine yolcu da , "O ayrı bir konu. O konudan şoför sorumlu. Ben kendimden sorumluyum. Ben şimdi kaç saat araba bekleyeceğim. Arabayı niye durdurdunuz. Ben saat 7'den beri çalışıyorum. Şoför iki tane araba çıkaracak o zaman" dedi. Polis memuru ise görevini yaptığını söyledi.



