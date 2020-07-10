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Açıklama geldi! altı ailesiz seyahat edebilir mi? 18 yaş altı seyahat yasak mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan yasaklardan biri de altı seyahat kısıtlaması olmuştu. Kısıtlamaya göre bu yaş grubundaki vatandaşların yanlarında ailesi olmadan şehir dışı veya yurt dışına çıkışları yasaklanmıştı. Ancak konuya ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı. Açıklama Türk Hava Yolları'ndan geldi. Peki, 18 yaş altı ailesiz seyahat edebilir mi? 18 yaş altı seyahat yasak mı? İşte tarafından gelen son dakika açıklamalar…

Giriş Tarihi: 10.7.2020 14:23 ABONE OL
Açıklama geldi! 18 yaş altı ailesiz seyahat edebilir mi? 18 yaş altı seyahat yasak mı?

Ülkemizde korona ile mücadele süreci devam ederken alınan önemlerden olan altı seyahat kısıtlaması ile ilgili yeni düzenleme açıklaması tarafından yapıldı. Bu kapsamda 0-18 yaşındaki vatandaşların ailesiz seyahati yasaklanmıştı. Ancak uçak ile yolculuk yapan vatandaşlar için bu durum ortadan kaldırıldı. Peki, 18 yaş altı ailesiz seyahat edebilir mi? 18 yaş altı seyahat yasak mı? İşte Türk Hava Yolları tarafından gelen son açıklama…

18 YAŞ ALTI SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?

Türk Hava Yolları tarafından bugün gelen son açıklamada; 18 yaş altı seyahat kısıtlamasına ait yeni düzenleme açıklandı. Bu açıklama ile beraber genç ve çocukların ailesiz uçak seferlerini kullanabileceğini ifade ederken diğer ulaşım araçlarında kısıtlamanın halen devam edeceği bildirildi…

Açıklama geldi! 18 yaş altı ailesiz seyahat edebilir mi? 18 yaş altı seyahat yasak mı?

18 YAŞ ALTI SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?

Konuyla ilgili olarak twitter hesabında bir açıklama yapan Türk Hava Yolları () Genel Müdürü Bilal Ekşi, " altı gençler! Bugün güzel haber sizler için. Artık uçakla seyahatlerinizde veli/vasiniz ile beraber seyahat etme zorunluluğu ortadan kalktı. Ver elini memleket! Ver elini tatil!. Ama lütfen maskeniz ile beraber seyahat ediniz" dedi. Şehirlerarası seyahat yasağının 1 Haziran tarihi itibariyle kaldırılmasının ardından yeni normalleşme adımları kapsamında 0-18 yaş aralığındakiler aileleriyle beraber yolculuk yapabiliyorlardı.

Açıklama geldi! 18 yaş altı ailesiz seyahat edebilir mi? 18 yaş altı seyahat yasak mı?
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Açıklama geldi! 18 yaş altı ailesiz seyahat edebilir mi? 18 yaş altı seyahat yasak mı?
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