Açıklama geldi! 18 yaş altı ailesiz seyahat edebilir mi? 18 yaş altı seyahat yasak mı?

Ülkemizde korona ile mücadele süreci devam ederken alınan önemlerden olan 18 yaş altı seyahat kısıtlaması ile ilgili yeni düzenleme açıklaması THY tarafından yapıldı. Bu kapsamda 0-18 yaşındaki vatandaşların ailesiz seyahati yasaklanmıştı. Ancak uçak ile yolculuk yapan vatandaşlar için bu durum ortadan kaldırıldı. Peki, 18 yaş altı ailesiz seyahat edebilir mi? 18 yaş altı seyahat yasak mı? İşte Türk Hava Yolları tarafından gelen son açıklama…

18 YAŞ ALTI SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?

Türk Hava Yolları tarafından bugün gelen son açıklamada; 18 yaş altı seyahat kısıtlamasına ait yeni düzenleme açıklandı. Bu açıklama ile beraber genç ve çocukların ailesiz uçak seferlerini kullanabileceğini ifade ederken diğer ulaşım araçlarında kısıtlamanın halen devam edeceği bildirildi…