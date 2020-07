Adet düzenleyici bitkiler nelerdir? Adet düzensizliği doğal tedavisi için şifalı bitkiler

Kadınların gündelik yaşamlarında her ay 28 ila 35 gün arası her kadın adet görmektedir. Adet durumu diğer adı ile regl, kadınların rahim iç astar dokusunu oluşturan endometrium tabakasının gebelik için her ay kendini yenileme çalışması olarak, döktüğü doku kalıntılarının rahimden gelen bir miktar kan ile dışarıya atılması durumu olarak bilinmektedir. Adeti en iyi ne söktürür? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Çörek otu adet düzensizliğine iyi gelir mi? İşte detaylar.

ADET DÜZENLEYİCİ BİTKİLER

Her ay görülen normal bir durum olan adet görme durumu bazı kadınlarda düzensiz bir şekilde meydana gelmektedir. Düzensizlik durumundan dolayı kadınlar nelerin iyi geldiğini araştırmaktadır. Adet düzensizliği için şifalı bitkiler şunlardır;

•Papatya Çayı

•Rezene Çayı

•Soğan Kürü

•Testere dişli Aslan Pençesi

•Çörekotu Maydanoz, dereotu ve soğan

•Çobançantası Otu, İncir, ananas ve papaya

•Zencefil

•Tarçın, susam tohumu, zerdeçal, rezene tohumu, çörek otu, kişniş tohumu ve safran adet düzenleyici bitkiler olarak bilinmektedir.

ADET DÜZENSİZLİĞİ BİTKİSEL TEDAVİLER

Sık adet görmeye iyi gelen bitkiler şunlardır;

•Adet düzensizliğine iyi gelenler artasında genellikle antibiyotik ve vitamin kaynağı olan soğan gelmektedir. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu adet düzensizliği için soğan kürünü önermektedir. Soğan kürü için öncelikle; Bir tane beyaz soğanı iki bardak suda kaynatın. Daha sonra bu suyu 15 gün boyunca aralıksız şekilde için.

•Bir diğer iyi gelen besinler arasında aslanpençesi bitkisi gelmektedir. Aslanpençesi bitkisini bir miktar suda kaynatın. Ardından da suyunu süzün. Bir aylık dönem boyunca bu suyu her sabah tüketin.

•Bir diğer iyi gelenler arasında daha çok yemeklere tat versin diye kullanmış olduğumuz bitkiler kekik bitkisi gelmektedir. Kekik adet düzensizliği yaşayan kadınlara iyi gelmektedir. Bunun için kekik kaynatıp suyunu tüketin. r.

•Hemen hemen herkesin adını duymuş olduğu şifa kaynağı olan adaçayı bitkisi de adet düzensizliğine iyi gelenler arasındadır. Bu bitki rahim kaslarını uyarıcı etkiye sahiptir. Günlük olarak tüketebilirsiniz.

ADETİ EN İYİ NE SÖKTÜRÜR?

Aylık olarak her kadında meydana gelen bir duruma adet veya regl adı verilmektedir. Adet söktürücü bitkiler denilince akla gelebilen en iyi adet söktürücü karışım; bir çay kaşığı tarçın, bir çay kaşığı bal ve bir su bardağı ılık ya da sıcak su ile bunları karıştırıp tüketmektir.

ÇÖREK OTU YAĞI ADET DÜZENSİZLİĞİNE İYİ GELİR Mİ?

Adet düzensizliğine iyi gelenler arasında genellikle çörek otu gelmektedir. Çörek otu ve balı karıştırıp tüketmek adet söktürmek için en etkili bir yöntem olarak bilinmektedir. Çörek otunu daha tatlı bir hale gelmesi için 1 yemek kaşığı balın içine 1 çay kaşığı çörek otu karıştırarak gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz. Ayrıca adet söktürücü bitkiler arasında birde papatya ve biberiye bitkileri yer alır. Bu bitkiler birlikte kaynatılarak içilir. Bu karışım genellikle adet gecikmesi için tüketilmektedir.