Aile boyu hırsızlık: Damat tutuklandı kayınpeder serbest

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Keçiören'de 11 evden gerçekleştirilen hırsızlıklarla ilgili yaklaşık 28 kilometrelik güzergahta bulunan 198 güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri incelemeye aldı. Balkon ve pencere korkuluklarını sökerek ikametlere girdikleri belirlenen şüphelilerin, evlerden 40 bin lira değerinde ziynet eşya- sı, 1000 dolar ve 2 bin 500 lira para çaldıkları saptandı. 26 Haziran'da akşam saatlerinde hırsızlık için bir eve giren S.A. ile kayınpederi K.S. ve kayınbirader H.H.S'yi suçüstü yakaladı. Çok sayıda suçtan sabıkası bulunan zanlılardan S.A. tutuklandı, K.S. ve H.H.S. adli kontrol kararıya serbest bırakıldı.