Allahu la ilahe illa hüvel hayyul kayyum ne demek? Ayetel Kürsi duası Türkçe ne anlama gelir?

Ayetel Kürsi, günümüzde belki de en çok okunan ayetlerden bir tanesidir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Bakara Suresinin 255. Ayeti kerimesidir. Çok derin anlamlar taşır. Hadis kaynaklarında fazileti ve faydaları ile ilgili de birçok bilgi yer almıştır. Ayetel Kürsi'nin anlamını öğrenmek isteyenler, Allahu la ilahe illa hüvel hayyul kayyum ne demek sorusunun da cevabını araştırmaktadır. Ayetel Kürsi Türkçe mealine göre Allahu la ilahe illa hüvel hayyul kayyum ne demek?

Allahu la ilahe illa hüvel hayyul kayyum ne demek?

Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur.

Ayetel Kürsi'nin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

255- Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,

bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.

Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.

Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,

ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Ayetel Kürsi'nin Faziletleri

Her şeyin şerrinden Allah'a sığınarak sürekli şekilde Ayetel Kürsi okunmalıdır.

Nazara karşı okunması gereken dualar arasında yer alır.

Namazlardan sonra Ayetel Kürsi okumak menduptur.

Özellikle geceleri yatmadan evvel okunması halinde okuyan kişinin evine kötülükler gelmeyecek, şeytanın şerrinden korunacaktır.

Ayetel Kürsi duasına ilişkin bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur; "Kur'an'ın en faziletli âyeti Bakara sûresindeki Âyetü'l-kürsi'dir. Bu âyet bir evde okunduğu zaman şeytan oradan uzaklaşır. " (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'an, 2)

Her kim, her farz namazının arkasından Ayetel Kürsi okunursa, cennete girmekten onu ancak ölüm men eder.

Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allah onu kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir.