Altın yüklü zırhlı araç devrildi, altınlar tarlaya saçıldı

Önce yol kenarında bulunan elektrik direğine çarpan araç daha sonra tarlaya uçtu. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Zırhlı araç kaz yerinden hemen kaldırılırken bölgede emniyet şeridi içerisine alındı.