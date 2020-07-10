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'de ayı yavrusunu vurarak köpeklere boğdurmaya çalışan kişiye gözaltı

'in Arhavi ilçesinde av tüfeği ile vurduğu ayı yavrusunu köpeklere boğdurmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 10.7.2020 10:30 ABONE OL
Artvin'de ayı yavrusunu vurarak köpeklere boğdurmaya çalışan kişiye gözaltı

İlçedeki ormanlık bir alanda tüfekle yaraladığı ayı yavrusunu köpeklere boğdurmaya çalışan ve görüntülerini sosyal medyadan paylaşan T.Ç'ye tepki yağdı.

Artvin Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Arhavi ilçesinde tüfekle vurduğu ayı yavrusuna köpekleri saldırtan kişinin kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanarak hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı kaydedildi.

Hayvan Hakları Federasyonunun (HAYTAP) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

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Artvin'de ayı yavrusunu vurarak köpeklere boğdurmaya çalışan kişiye gözaltı
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