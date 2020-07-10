Aşırı terleme neden olur? Aşırı terlemenin nedenleri nelerdir?

Herkeste görülebilen bir durum olan terleme durumu gereğinden fazla bir şekilde meydana gelmesi durumunda kişiye rahatsızlık vermektedir. Aşırı terleme, kişinin ısı ya da fiziksel aktivite olmaksızın terlemesi durumuna denilmektedir. Bu durum insanların kendileri ve günlük hayatları üzerinde büyük bir etkisi olabilmektedir.

Aşırı terleyen insanların sadece %1'inde aynı zamanda hiperhidroz adı verilen tıbbi bir durum bulunmaktadır. Belli bir sebebi olmadan aşırı terlemeye primer hiperhidroz adı verilmektedir. Hem kadın hem de erkeklerde eşit oranda görülebilen bir durumdur. Genellikle bu rahatsızlığın ortalama başlangıç yaşı genellikle 25 yaş civarı olmaktadır. Fakat el ve ayaklarda meydana gelen terleme durumu daha erken başlayabilmektedir. Aşırı terleme neden olur? Sorusu merak ediliyor. Aşırı terlemenin nedenleri nelerdir? İşte ayrıntılar…

AŞIRI TERLEME NEDEN OLUR?

Gündelik hayatımızın bir parçası haline gelen terlemeler bazı koşuşturmalarda yorulmadan dolayı meydana gelen bir durumdur. Fakat aşırı terlemeye çoğunlukla hormonal hastalıklar neden olmaktadır. Terleme durumu genellikle metabolizmanın bir sonucu olarak ortaya çıktığından özellikle vücut metabolizmasını hızlandıran hastalıklar öncelikle araştırılması gerekenler arasındadır. Terlemeye genellikle tiroid bezinin aşırı çalışması yani hipertiroidi en sık aşırı terlemeye neden olan sistemik hastalık olarak adlandırılmaktadır.

AŞIRI TERLEME NEDENLERİ

Terleme durumları 2'ye ayrılmaktadır. Bunlardan biri Genel terleme; Tiroit bezi hastalıkları, şeker hastalığı, kanser, böbrek üstü bezinin tümörleri, alkol kullanımı ve belli ilaçlarının kullanımıyla terlemede artış görülebilir. Diğer bir terleme ise Bölgesel terleme; Genellikle koltuk altı, el, ayak, saçlı deri gibi bölgelerde gözlemlenebilen bir durumdur.

GECE TERLEMESİ NEYİN BELİRTİSİ

Gece terlemesi durumu genelde menopoz ve diğer hormon bozuklukları sebebiyle ortaya çıkan bir durum olarak bilinmektedir. Ayrıca bunun dışında bazı ilaçlar, enfeksiyonlar, kan şekeri düşüklüğü, bazı nörolojik hastalılar ve kanser de geceleri terlemeye yol açabilen durumlardandır.

SOĞUK TERLEME NEYİN BELİRTİSİ

Diğer terlemelerin aksine soğu terleme durumu; Göğüs ağrısı, aşırı terleme, kol ağrısı oluşan kalp krizi ile kan akışı azalınca soğuk terlemeye neden olabilen durumlar arasındadır. Ayrıca bu duruma titreme, baş dönmesi, güçsüzlük, dolaşım sistemi bozuklukları, grip, virüs enfeksiyonu ve bağışıklık sistemi hastalıklarda sebep olmaktadır.

YÜZDE AŞIRI TERLEME NEDEN OLUR?

Yüz bölgesinde meydana gelen aşırı terleme durumu genellikle bazı ortamlarda terleme meydana gelmesi durumu kişide rahatsız bir durum haline gelmektedir.

Yüzde aşırı terlemenin sebeplerinden ilki genlerle alakalı olmaktadır. Bir insanın derisinin, dermis yani alt deri katmanında 2 ila 4 milyon ter bezi bulunur. Ter bezlerinin miktarı ve tam olarak konumları tamamen kalıtsal olarak bilinmektedir. Kısacası yüzde aşırı terleme meydana geliyor ise bu genellikle ailenizin diğer üyelerinin yüzlerinde ve saç derilerinde de aktif ter bezi sayısının fazla olması ihtimalini doğurmaktadır.

BOYUN TERLEMESİ SEBEPLERİ

Boyun bölgesinde meydana gelen terlemeye çoğunlukla hormonal hastalıklar neden olur. Erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülebilen bir durumdur. Bunun sebepleri arasında ruhsal hastalıklar ve hormonsal hastalıklar sebep olmaktadır.

SIRT TERLEMESİ NEDENLERİ

Sırt bölgesinde meydana gelen terleme durumu genellikle yaygın hiperhidrozun belirtisi olarak bilinmektedir. Bu durum genellikle vücudun büyük bölgelerini etkiler ve tiroit problemleri, düşük kan şekeri veya kalp hastalığı gibi hastalıkların belirtisi olabilmektedir.