Son dakika haberleri: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

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haberleri: Bayramda var mı? 'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Geçtiğimiz gün gerçekleşen bilim kurulu toplantısının ardından kendisine yöneltilen Bayramda olacak mı? sorusuna ilişkin açıklamalarında bulunan ; il bazında kısıtlamaların söz konusu olabileceğini ifade etti. Konuya ilişkin kararların ise önümüzdeki hafta netleşeceği bildirildi. Peki, 'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, hangi illerde kısıtlama olacak? İşte son dakika açıklamasının detayları…

Giriş Tarihi: 3.7.2020 07:46 Son Güncelleme: 10.7.2020 07:46 ABONE OL
Bakan Koca’dan son dakika: Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

haberler… Ülkemizde koronavirüs salgınına tedbiren uygulanan uygulamasının 2020 'nda da söz konusu olabileceği tartışmalarına geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son noktayı koydu. Henüz bu konunun bir öneri noktasına gelmediğini bildiren , bazı illerde kısıtlama olabileceğinin altını çizdi. Peki, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son dakika açıklaması…

BAKAN KOCA SON NOKTAYI KOYDU! "BAZI İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLABİLİR"

Milyonlarca vatandaşın günlerdir merakla beklediği açıklama geçtiğimiz gün bilim kurulu toplantısı ile beraber yeniden gündemdeydi. Tüm Türkiye'nin merak ettiği Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusuna ilişkin son durumu paylaşan Bakan Koca, flaş açıklamalarda bulundu…

Bakan Koca’dan son dakika: Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, için görüşülen tedbirlere ilişkin, "İl bazında bazı kısıtlamalar söz konusu olabilir. Gelecek hafta yeniden konuşacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirdiği basın açıklaması sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bilim Kurulunda, Kurban Bayramı için görüşülen tedbirlere ilişkin bilgi veren Koca, "Bugün kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalar, salgının seyrine göre bu konudaki öneriler daha netleşmiş olur. Temelde ülke genelinde bir gündeme gelmedi. Ama bir takım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında yer yer kısıtlamaların gündeme gelebileceği görüşüldü. Vaka artışının yoğun olduğu iller söz konusu olursa, oradaki tedbirleri biraz daha sertleştirmek gerekebilir. İllerdeki vaka sayılarına göre, il hıfzıssıhha kurulları bütün kararları alma konusunda yetkili. Bu kapsamda il bazında bazı kısıtlamalar söz konusu olabilir. Gelecek hafta yeniden konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca’dan son dakika: Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Geçtiğimiz gün tarafından yapılan açıklama ile beraber önümüzdeki günlerde vaka sayılarını göz önüne alarak bazı illere kısıtlama uygulanması bekleniyor.

Konuya ilişkin detaylar netleştiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

Bakan Koca’dan son dakika: Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

tatiline ilişkin henüz resmi açıklama gelmedi. Konuya yönelik detaylar belli olunca haberimizde yer alacaktır. Toplamda 4 gün sürecek.

KURBAN BAYRAMI 2020 TARİHİ

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

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Son dakika haberleri: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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