Son dakika haberleri: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika haberler… Ülkemizde koronavirüs salgınına tedbiren uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulamasının 2020 Kurban Bayramı'nda da söz konusu olabileceği tartışmalarına geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son noktayı koydu. Henüz bu konunun bir öneri noktasına gelmediğini bildiren Bakan Koca, bazı illerde kısıtlama olabileceğinin altını çizdi. Peki, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son dakika açıklaması…

BAKAN KOCA SON NOKTAYI KOYDU! "BAZI İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLABİLİR"

Milyonlarca vatandaşın günlerdir merakla beklediği açıklama geçtiğimiz gün bilim kurulu toplantısı ile beraber yeniden gündemdeydi. Tüm Türkiye'nin merak ettiği Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusuna ilişkin son durumu paylaşan Bakan Koca, flaş açıklamalarda bulundu…