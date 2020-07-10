Balıkesir'de amca çocukları arasındaki kavgada iki kişi öldü

İddiaya göre, Kırsal Yeşildere Mahallesi'nde yaşayan T.Y (26) ile amcasının çocukları olan Uygar Y. (28) ve Uğur Y. (29) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.Y, yanındaki tüfekle kuzenlerine ateş etti.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan Uygar Y. ve ağabeyi Uğur Y, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan T.Y, jandarma ekiplerince yakalandı.