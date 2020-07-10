Bekar erkekleri tuzağa düşüren anne oğul tutuklandı

Zeynet T.'ye yardım eden oğulları Ozan C. (20), ve Osman C.'nin (25) de, büyükbaş ve küçükbaş hayvan alımı yapıyoruz diyerek, müştekileri dolandırdıkları belirlendi. Üç şüphelinin bugüne kadar dolandırıcılık, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, açıktan hırsızlık, kasten yaralama suçları ile ilgili olarak 104 olaya karıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin, müştekileri 1 milyon 315 bin TL ve 40 bin dolar dolandırdıkları ortaya çıktı.

