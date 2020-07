Bekar erkekleri tuzağa düşüren anne oğul tutuklandı

Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliler Zeynep T., Ozan C. ve Osman. C., 7 Temmuz günü Çanakkale merkezinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden Zeynep T. ile Ozan C., nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanırken, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalan Osman C. ise, başka bir suçtan Çanakkale Adliyesi'ne sevk edildi.