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Beylikdüzü'nde otomobilin yön tabela direğine çarptığı kazada 1 kişi öldü

Beylikdüzü'nde D-100 Karayolu'nda kontrolden çıkan otomobil, yolu ayıran yön tabelasına çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Ağır yaralanan kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan, bir yaralının koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 10.7.2020 16:47 ABONE OL
Beylikdüzü'nde otomobilin yön tabela direğine çarptığı kazada 1 kişi öldü

Kaza, Beylikdüzü'nde D-100 Karayolu Bakırköy istikametinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. 39 DS 021 plakalı otomobil, Yakuplu yan yol ayrımına geldiği sırada, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Otomobil yan yolu ayıran yön tabelasına ait direğe çarptı. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Polis, kazanın yaşandığı yerde çalışma yaparken, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Hurdaya dönen otomobil, çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.



Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan, bir yaralının koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Polisin, kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.

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Beylikdüzü'nde otomobilin yön tabela direğine çarptığı kazada 1 kişi öldü
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