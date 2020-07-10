Bilim Kurulu önerisi: Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Fahrettin Koca, "Burada temelde ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Ama bir takım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında yer yer kısıtlamaların gündeme gelebileceği ve İl bazında vaka artışı söz konusu olursa orada tedbirleri arttırma gerekebilir. İl bazında bir takım kısıtlamalar söz konusu olabilir. Gelecek hafta 'Kurban Bayramı' için tekrar konuşmuş olacağız."
Geçtiğimiz haftalarda Bilim Kurulu Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs ile mücadelede son durumu ve tedbirleri açıklamıştı.
Koca, "Kurban Bayramı'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti:
"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi."
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİ AÇIKLAMASI
İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şeklide dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların hijyen tedbirlerine uygun hazırlanmış hayvan satış yerlerinden kurbanlık temin edebilmeleri, usulüne uygun kesim yapılarak, muhtemel salgın hastalıkların bulaşma ve yayılma risklerinin önlenmesi için il genelinde gerekli önlemler alındı.
Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından 25 Mayıs 2010'da "Şap Hastalığından Aşılı Ari Bölge" olarak kabul edilen ve korunan Trakya Bölgesi'ne şap hastalığına duyarlı hayvanların geçişinde belli kısıtlamalar getirilerek, kan analizleri yapılmış ve veteriner sağlık raporu düzenlenmiş hayvanların geçişine izin veriliyor.
Yetiştiricilerin mağduriyet yaşamamak için bu hususlara dikkat etmesi, belgesiz ve analiz raporu olmayan kurbanlık hayvanları Trakya Bölgesine nakil etmemesi gerekiyor.
Bu kapsamda, jandarma, emniyet ve zabıta ekipleriyle koordineli olarak İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından 7 gün 24 saat esasına göre Riva ve Çamlıca Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktasında yapılan denetimler yoğunlaştırıldı.
İstanbul'a giriş yapan araçlardaki küçükbaş ve büyükbaş hayvanların hastalık ve belge kontrolleri yapılarak, uygunsuz hayvanların kente girişine izin verilmeyecek.