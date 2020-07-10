Burger King çalışma saatleri 2020: Burger King saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Koronavirüs salgınında tedbirlerle birlikte tekrardan açılan Burger King çalışma saatleri 2020 birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Küresel çapta milyonlarca müşterisi bulunan fast food zinciri hamburger, kola, patates gibi yiyecekleriyle müşterilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Çalışma saatleri AVM'lerin içinde ve AVM'lerin dışında olmak üzere farklılık gösteren Burger King saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte Öğle arası, açılış ve kapanış saatleri ile Burger King çalışma saatleri 2020

BURGER KİNG KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Burger King çalışma saatleri bu mağazalara gidecek olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye'de ilk Burger King restoranını İstanbul'un Etiler şubesinde açan dev fast food zincirinin açılış kapanış saatleri AVM'lerde ve bireysel mağazalarda farklılık gösteriyor. AVM'lerde Burger King şubeleri hafta içi ve hafta sonu her gün sabah 10:00 da açılıp, akşam 22:00 kapanış yapıyor. Avm dışında olan bireysel mağazalar ise sabah 07:30 da açılıp, gece 01:00 da kapanmaktadır.

BURGER KİNG ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Türkiye'de birden çok şubesi bulunan restorantta her gün binlerce müşteri ağırlanıyor. Burger King çalışma saatleri ise, fast food sevenler tarafından merak ediliyor. Kısa sürede restoran zincirlerinin halkalarını çoğaltarak, vazgeçilmez lezzetlerin adresi olan Burger King AVM içindeki şubeleri, sabah 10:00'da mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 22:00'a kadar çalışmaya devam ediyor. Hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri aynıdır.

BURGER KİNG RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı

15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı

Tüm resmi tatillerde Burger King hizmet sağlamaktadır.

BURGER KİNG HAFTA SONU VE HAFTA İÇİ AÇIK MI?

Burger King hafta sonu hizmet veriyor. Normal çalışma saatleri ise AVM içinde ve bireysel mağazalarda değişkenlik gösterirken, hafta içi ve hafta sonu genel olarak 07:30-01:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Avm dışında olan Burger King şubeleri ise sabah 07:30 da açılıp, gece 01:00'da kapanmaktadır. Burger King hafta sonu cumartesi ve pazar günleri ayrıca resmi tatillerde de hizmet vermektedir.

BURGER KİNG AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ;

Türkiye'de sektörünün lider markası biri olan ve lezzet düşkünlerine hizmet vermeye devam eden Burger King açılış ve kapanış saati;

Burger King açılış- kapanış saati: 10:00-22:00 (AVM İÇİ)

Burger King açılış-kapanış saati: 07:30- 01:00 (AVM DIŞI)

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