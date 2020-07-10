Çağrı market çalışma saatleri 2020: Çağrı market saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Çağrı market saat kaça kadar açık?

Türkiye'nin en çok tercih edilen market zincirlerinden birisi olan Çağrı, hafta içi ve hafta sonu müşterilerini ağırlıyor. Hafta içi çeşitli günlerde 'Halk Günü' adı altında büyük indirimler yapan Çağrı marketlerin açılış ve kapanış saatleri de merak ediliyor.

ÇAĞRI MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Özellikle bu indirim günlerinde 'Çağrı market saat kaçta açılıyor?' sorusunun yanıtı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte, 2020 Çağrı market açılış ve kapanış saatleri...

ÇAĞRI MARKET SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Çağrı market, her sabah saat 09.00'da açılmaktadır.

ÇAĞRI MARKET SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Çağrı market kapanış saatleri ilden ile değişiklik göstermektedir. Buna karşın, Çağrı marketler genellikle 21.30 ya da 22.00'de kapanmaktadır.

ÇAĞRI MARKET HAFTA SONLARI KAÇA KADAR AÇIK?

Çağrı marketler, hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü de açık olmakla birlikte, 09.00 ile 21.30/22.00 arası hizmet vermektedir.

ÇAĞRI MARKET HAKKINDA

1980'lerde İstanbul Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde 150 metrekarelik mağazasıyla hizmete başlayan Çağrı Gıda; ikinci mağazasını Kadıköy Yenisahra'da, üçüncü mağazasını ise Kadıköy Küçükbakkalköy'de açtı.



Kurulduğu ilk yıldan bu yana perakendecilik anlayışını kaliteyle birleştiren ve değişen trendlere hızlıca ayak uyduran Çağrı Gıda, her geçen gün bünyesine yeni mağazalar katıyor ve sizlere en iyi kaliteyi sunmayı hedefliyor.



Bu nedenle Çağrı Market'in ana mottosu "Sınırsız Müşteri Mutluluğu"dur.

Happy Center çalışma saatleri: Hafta içi ve hafta sonu Happy Center market çalışma saatleri 2020 Carrefour marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Carrefour güncel çalışma saatleri ile kaça kadar açık? BİM çalışma (mesai) saatleri 2020: BİM şubeleri saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Hafta sonu BİM saat kaça kadar açık?