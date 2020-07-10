Corona virüsü son dakika haberleri: DSÖ, Kovid-19'un kaynağını tespit ediyor! Çin'e uzman ekip gönderildi!

Son dakika haberler… Dünya Sağlık Örgütü corona virüs kaynağını tespit etmek için araştırma ekibi gönderdi. İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili Ekip çalışmalarına devam ederken, Çinli bilim insanları ile birlikte soruşturmayı yürüteceği bilgisi geldi. Ghebreyesus, DSÖ uzmanları ve Çinli meslektaşlarının, virüsün hayvanlardan insanlara nasıl bulaştığını inceleyeceğini aktardı. İşte koronavirüs salgınına ilişkin son dakika haberinin ayrıntıları…

DSÖ KOVİD 19'UN KAYNAĞINI ARAŞTIRIYOR!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kaynağını araştırmak üzere örgüt bünyesinde uzman bir ekibin Çin'e hareket ettiğini bildirdi. Ghebreyesus, Çin'deki araştırmaların, DSÖ liderliğindeki uluslararası misyonun virüslerin kaynağına ilişkin yapacağı saha çalışmalarına da yardımcı olacağını belirtti.