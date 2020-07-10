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Corona virüsü haberleri: , Kovid-19'un kaynağını tespit ediyor! 'e uzman ekip gönderildi!

Dünyada ve ülkemizde corona virüsü haberleri yakından takip edilirken , KOVİD 19 kaynağını tespit etmeye çalışıyor. Salgının ilk çıkış yeri olarak ’in Vuhan kentindeki bir hayvan pazarında vahşi hayvanlardan insanlara geçtiğine inanılsa da birçok kaynakta farklı bilgiler gündemde yer almaya devam ediyor. Pandemiyle mücadele kapsamında Dünya Sağlık Örgütü () Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kaynağını araştırmak üzere örgüt bünyesinde uzman bir ekibin 'e hareket ettiğini bildirdi. Peki corona virüsü nasıl ortaya çıktı? İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 10.7.2020 22:05 Son Güncelleme: 10.7.2020 22:06 ABONE OL
Corona virüsü son dakika haberleri: DSÖ, Kovid-19'un kaynağını tespit ediyor! Çin'e uzman ekip gönderildi!

haberler… corona virüs kaynağını tespit etmek için araştırma ekibi gönderdi. İlk olarak 'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili Ekip çalışmalarına devam ederken, Çinli bilim insanları ile birlikte soruşturmayı yürüteceği bilgisi geldi. Ghebreyesus, uzmanları ve Çinli meslektaşlarının, virüsün hayvanlardan insanlara nasıl bulaştığını inceleyeceğini aktardı. İşte koronavirüs salgınına ilişkin son dakika haberinin ayrıntıları…

DSÖ KOVİD 19'UN KAYNAĞINI ARAŞTIRIYOR!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kaynağını araştırmak üzere örgüt bünyesinde uzman bir ekibin 'e hareket ettiğini bildirdi. Ghebreyesus, Çin'deki araştırmaların, DSÖ liderliğindeki uluslararası misyonun virüslerin kaynağına ilişkin yapacağı saha çalışmalarına da yardımcı olacağını belirtti.

Corona virüsü son dakika haberleri: DSÖ, Kovid-19'un kaynağını tespit ediyor! Çin'e uzman ekip gönderildi!

DSÖ: PANDEMİYLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, "Pandemi ile mücadeleye devam ederken, virüsün kaynağını (kökenini) da araştırıyoruz. Şu anda iki DSÖ uzmanı, diğer bilim insanlarıyla buluşmak için 'e gidiyor." dedi.

Ghebreyesus, DSÖ uzmanları ve Çinli meslektaşlarının, "Kovid-19'un hayvan rezervuarını anlamada kaydedilen ilerlemeyi" ve "virüsün hayvanlardan insanlara nasıl bulaştığını" inceleyeceğini aktardı.

Corona virüsü son dakika haberleri: DSÖ, Kovid-19'un kaynağını tespit ediyor! Çin'e uzman ekip gönderildi!

BAĞIMSIZ PANELİN ÜYELERİ HENÜZ BELLİ OLMADI

Kovid-19 salgınının küresel çapta ele alınışı ve 'nün pandemideki rolünü incelemek üzere dün kurulan bağımsız panele de değinen Ghebreyesus, panelin iki eş başkanı eski Liberya Devlet Başkanı Ellen Johnson Sirleaf ve eski Yeni Zelanda Başbakanı Helen Clark'a güvenin tam olduğunu söyledi.

Ghebreyesus, panelin sekreteryasının DSÖ'den bağımsız olacağını, üyelerin ise örgüt bünyesindeki 194 üye ülke temsilcilerinden eş başkanlarca seçileceğini belirtti.

Panel oluşturma kararının mayısta gerçekleşen 73. Dünya Sağlık Asamblesinde alındığını anımsatan Ghebreyesus, "Bu, gerçekten bana önemli bir sorumluluk yüklüyor." diye konuştu.

Ghebreyesus, panelin yapacağı soruşturmanın Kovid-19'a karşı örgütün verdiği mücadeleyi olumsuz etkilememesi için "dengeli" hareket edilmesi gerektiğini savunarak, "Dünyada hemen hemen herkese dokunan bu salgının büyüklüğü, açık bir şekilde dengeli bir değerlendirmeyi hak ediyor." ifadesini kullandı.

Corona virüsü son dakika haberleri: DSÖ, Kovid-19'un kaynağını tespit ediyor! Çin'e uzman ekip gönderildi!

DSÖ GEÇ HAREKET ETMEKLE SUÇLANIYORDU

salgının ilk günlerinden itibaren Kovid-19 virüsünün doğal kaynaklı olduğu konusunda ısrar ediyor.

Örgütün virüsün kaynağını araştırmak için 7 ay beklemesi eleştirilere neden olmuştu.

DSÖ'nün Twitter hesabından, 14 Ocak'ta yapılan açıklamada, Çinli yetkililere dayandırılarak yapılan paylaşımda, Kovid-19'un insandan insana bulaştığı yönünde herhangi somut bir kanıt olmadığı iddia edilmişti.

Örgüt, 20 Ocak'ta ise virüsün daha çok hayvandan insana geçtiğini, bununla beraber sınırlı sayıda da olsa yakın temas halinde insandan insana geçebileceğini duyurmuştu.

Corona virüsü son dakika haberleri: DSÖ, Kovid-19'un kaynağını tespit ediyor! Çin'e uzman ekip gönderildi!
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Corona virüsü son dakika haberleri: DSÖ, Kovid-19'un kaynağını tespit ediyor! Çin'e uzman ekip gönderildi!
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