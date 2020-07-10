Son dakika haberleri: Corona virüsü aşısı için flaş açıklama! Ünlü bilim insanı koronavirüs aşısı için tarih verdi!

Dünyada hızla yayılan corona virüsü salgınına ilişkin son dakika haberleri yakından takip edilirken umut verici gelişmelerde yer alıyor. Hem dünyada hem ülkemizde aşı ve tedavi çalışmaları hız kazanırken ABD'li ünlü bilim insanı Anthony Fauci, Moderna'nın geliştirdiği aşının Temmuz sonunda denenmeye başlayacağını ve bu yılın sonunda aşının hazır olacağını umut ettiğini belirtti. Fauci, ayrıca bu yıl sonunda ya da 2021 yılının başlarında aşının uygulanmaya hazır hale geleceğini umduğunu da ifade etti. İşte corona virüsü son dakika haberleri ve koronavirüs aşısında son durum!
Corona virüsü aşısı hakkında yaşanan son gelişmeler tüm dünyada takip ediliyor. Corona virüsü ilk olarak COVID-19'a neden olan bir virüs olarak olarak keşfedildiğinden bu yana, bilim adamları virüsün genetik yapısını daha iyi anlamak ve enfeksiyonların etkili bir şekilde nasıl tedavi edileceğini çözmek için çalışıyor. Son olarak ABD'li ünlü bilim insanı Anthony Fauci, Moderna'nın geliştirdiği aşının Temmuz sonunda denenmeye başlayacağını duyurdu.
Merkezi ABD'nin Boston kentinde bulunan Moderna ilaç şirketi, Çin'in Kovid-19'un genetik dizilimini açıklamasından iki gün sonra, 13 Ocak'ta "mRNA-1273" adını verdiği potansiyel bir aşı geliştirdiklerini duyurmuştu.
Bu potansiyel aşı, Kovid-19'un insan hücresine tutunmasını sağlayan "çivi proteini" adı verilen enzimi baskılayarak vücutta bağışıklık sağlamayı hedefliyordu.
FDA'nın verdiği onayın ardından birinci aşama klinik denemeler 17 Mart'ta Washington eyaletinde başlamış, mRNA-1273, insanlar üzerinde denenmeye başlanan ilk Kovid-19 aşı adayı olmuştu.
NIAID Direktörü Dr. Anthony Fauci, aşının güvenliğini test etmek amacıyla yapılan ilk aşama denemelerde olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını ve daha geniş çaplı ikinci aşama klinik denemelere haziran başında başlanmasını umduklarını belirtmişti.
Üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.
İkinci aşamada güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor.
Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.