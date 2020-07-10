Son dakika haberleri: Corona virüsü aşısı için flaş açıklama! Ünlü bilim insanı koronavirüs aşısı için tarih verdi!

Dünyada hızla yayılan corona virüsü salgınına ilişkin son dakika haberleri yakından takip edilirken umut verici gelişmelerde yer alıyor. Hem dünyada hem ülkemizde aşı ve tedavi çalışmaları hız kazanırken ABD'li ünlü bilim insanı Anthony Fauci, Moderna'nın geliştirdiği aşının Temmuz sonunda denenmeye başlayacağını ve bu yılın sonunda aşının hazır olacağını umut ettiğini belirtti. Fauci, ayrıca bu yıl sonunda ya da 2021 yılının başlarında aşının uygulanmaya hazır hale geleceğini umduğunu da ifade etti. İşte corona virüsü son dakika haberleri ve koronavirüs aşısında son durum!

ÜNLÜ BİLİM İNSANI ANTHONY FAUCİ TARİH VERDİ! AŞI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ AÇIKLAMA!

Corona virüsü aşısı hakkında yaşanan son gelişmeler tüm dünyada takip ediliyor. Corona virüsü ilk olarak COVID-19'a neden olan bir virüs olarak olarak keşfedildiğinden bu yana, bilim adamları virüsün genetik yapısını daha iyi anlamak ve enfeksiyonların etkili bir şekilde nasıl tedavi edileceğini çözmek için çalışıyor. Son olarak ABD'li ünlü bilim insanı Anthony Fauci, Moderna'nın geliştirdiği aşının Temmuz sonunda denenmeye başlayacağını duyurdu.