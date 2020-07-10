DASK poliçe sorgulama 2020: DASK sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Genellikle elektrik ya da su aboneliği sırasında bizden DASK raporu istenir. DASK yani Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak zorunludur. Eğer DASK poliçesi yoksa abonelik işlemleri yapılmamaktadır. DASK ile olabilecek deprem sonrası deprem bölgelerine de etkin şekilde yardımda bulunabilme ve kendi güvencenizi temin edebilmek için gerekli bir sigorta haline gelmiştir. DASK belirli bir prim karşılığında yapılmaktadır. DASK prim ne kadar? Sorusunun yanıtını vereceğiz. DASK nerede yapılır? Ve DASK poliçe sorgulama işlemlerine değinelim…

DASK NASIL YAPILIR?

Konutları depreme ve depremden doğan yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı güvence altına alınan ve devlet tarafından sunulan sigortaya Zorunlu Deprem Sigortası deniliyor. Birçok kuruluş DASK olmadan işlem yapmamaktadır. Bunun için DASK poliçesi yaptırmamız gerekiyor. DASK nerede yapılır? Sorusunun yanıtına beraber bakalım…

Konut sahipleri sigorta acentelerine, banka şubelerine giderek rahatlıkla DASK yaptırabilirler. Konut ve kimlik bilgilerini ilgili yere beyan ederek poliçe belgenizi alabilirsiniz. Poliçeler yıllık olarak düzenlenir. Belirli oranlarda prim alınarak poliçe sahibi olursunuz.

DASK PRİM HESAPLAMA

DASK için prim hesaplama yöntemi Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı bilgilerine göre belirlenir. Prim tutarınızı hesaplamak ilk kural deprem sonrasında alabileceğiniz en yüksek limiti belirleyen sigorta bedeli yani teminat tutarı bulunur. Teminat tutarınız, tarife fiyatı ile çarpıldığında prim tutarınız da hesaplanmış olur. Prim hesaplamak için tıklayınız…

( https://www.dask.gov.tr/e-services/portal/calculatePremium )

Prim tutarları belirlenirken:

Konutun yapı tarzına,

Brüt yüz ölçümüne,

İnşa yılına,

Kat sayısına,

Bulunduğu mahallenin risk grubuna göre hesaplanmaktadır.

Poliçeler her yıl yenilenirse konu sahiplerine indirim uygulanır. İnşaat tarihi ve Kat sayısına göre indirimler belirlenir.

7 risk grubu ve 2 farklı yapı tarzına göre belirlenmiş 14 tarife fiyatı bulunur. İşte hesaplama yöntemi:

Yapı tarzına göre bölge bazında oranlar (‰)

I. Grup

II. Grup

III. Grup

IV. Grup

V. Grup

VI. Grup

VII. Grup

A-Betonarme

2.35

1.97

1.51

1.13

0.79

0.52

0.33

C-Diğer

4.14

3.35

2.64

1.98

1.47

0.91

0.5

Bu hesapla yöntemi ile DASK ne kadar sorusu çözümlenmiş olur.

DASK POLİÇE SORGULAMA

DASK poliçeniz var mı, yok mu? Yenileme vakti gelmiş mi? Gibi soruların yanıtını DASK poliçe sorgulama hizmeti ile rahatlıkla öğrenebilirsiniz. DASK sorgulama yapmak için şu bilgilerle sorgulama işlemi gerçekleştirebilirsiniz:

Ad/Soyad / Dask Poliçe No

T.C. Kimlik / Dask Poliçe No

T.C. Kimlik / İl / İlçe *

Ünvan / Dask Poliçe No

Vergi No / Dask Poliçe No

Vergi No / İl / İlçe*

Pasaport No / Dask Poliçe No

Pasaport No / İl / İlçe*

Yabancı Kimlik No / Dask Poliçe No

Yabancı Kimlik No / İl / İlçe*

Adres Kodu / T.C. Kimlik

Adres Kodu / Vergi No

Adres Kodu / Yabancı Kimlik No

DASK Sorgulamak İçin Tıklayınız ( https://www.dask.gov.tr/e-services/portal/searchPolicy )

DASK ADRES SORGULAMA

Türkiye sınırları içerisinde tüm konutlara ait 10 haneli özel koda adres kodu deniliyor. Zorunlu Deprem Sigortası işlemlerini kolayca yapmak ve deprem sonrasında hizmet alabilmenizi hızlandıran bir kod sistemidir. DASK adres kodu sorgulama işlemleri için:

( https://adreskodu.dask.gov.tr/ ) Bu linkte tıklayın.

Adres kodunu öğren seçeneğine tıklayın.

İl, ilçe, Bucak/köy ve Mahalle bilgilerini girin.

Cadde / Sokak / Bulvar / Meydan seçiniz.

Binanın dış kapı numarasını veya site, aparmant adını girin.

Ve adres kodunuz otomatik olarak çıkacaktır.

DASK HASAR SORGULAMA

DASK hasar sorgulama işlemleri için 2016 yılı sonrası sorgulama yapmak için https://dask.gov.tr/e-services/portal/queryClaim bu linki kullanmanız gerekir. Bu adımda:

Seçiniz: Hasar Dosya Numarası ya da DASK poliçe numarası

TC Kimlik No

Yabancı Kimlik No

Vergi No

Cep Telefonu

Güvenlik Kodu

İşlemlerini sırasıyla yaparak hasar durumunu öğrenebilirsiniz.

2016 yılından önce oluşturulmuş hasar dosya detaylarınızı ise ALO 125 çağrı merkezimizi arayarak öğrenmeniz mümkündür.

DASK zorunlu mu? DASK deprem poliçesi yaptırmak zorunlu mu?

Duş jeli nasıl kullanılır? Duş jeli nedir, ne işe yarar?