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Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

'ta kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Tevfik Öğütlüoğlu (43), yaşamını yitirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 10.7.2020 09:44 ABONE OL
Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, saat 07.30 sıralarında Şeyhşamil Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Tevfik Öğütlüoğlu yönetimindeki 58 AK 572 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki elektrik direğine çaptı.

ÇARPMANIN ETKİSİ İLE...

Kazada, Öğütlüoğlu yaşamını yitirdi. Çarpmanın etkisi ile beton direğin bir bölüme kırıldı. Tevfik Öğütlüoğlu'nun cenazesi, Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna konuldu.

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Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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