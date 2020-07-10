En ilkeli haber yapan gazete SABAH

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) kadın cinayetlerinin medyaya yansıma şekillerini inceleyen "Türk Medyasında Kadın Cinayetleri" isimli bir rapor yayımladı. Kadınlara yönelik işlenen suçların azalması noktasında medyanın hayati bir role sahip olduğu belirtilen raporda SABAH'ın bu konudaki kriterlere en uyumlu gazete olduğu kaydedildi.SETA'dan Kevser Hülya Akdemir tarafından hazırlanan rapor, kadın cinayetlerinin çözümünde asıl olanın toplumun meseleye olan bakış açısını doğru inşa edebilmek olduğunu ve bu konuda medyaya önemli görev ve sorumluluklar düştüğünü aktarıyor. Rapora göre hem karar mercilerinin düşüncelerinin hem de kamu algısının şekillenmesinde en önemli etken olan medyanın konuyu doğru şekilde ele alması ve uygun bir haber dili geliştirerek sunması gerekiyor.Raporda, kadın cinayetlerinin medyaya yansıma şekilleri üzerine uyulması gereken uluslararası yayın ilkelerine yer veriliyor. 2018'de gerçekleşen ve süreci 2019'da da devam eden ve aynı yıl içerisinde Türk medyasında yer alan ve çok konuşulan kadın cinayetleri haberleri derlenerek içerik ve sosyal medya analizine tabi tutuldu. İncelenen gazetelerden SABAH'ın yüzde 60 oranında kriterle örtüşecek şekilde kadın cinayeti haberlerini aktarım ilkelerine uygun içerik ürettiği tespit edildi. Diğer gazetelerin ilkelere uygun haber üretim oranları ise şöyle: Cumhuriyet yüzde 30, Sözcü yüzde 35, BirGün yüzde 40, Star yüzde 60, Yeni Şafak yüzde 45, Hürriyet yüzde 45, Milliyet yüzde 35 ve Habertürk yüzde 45.