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Fabrika işçisi, evinde ölü bulundu

'da, 2 gündür haber alınamayan un fabrikası işçisi Şambaz Altan (48), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Vücudunda yara ya da darp izi bulunmayan Altan'ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek.

DHA
Giriş Tarihi: 10.7.2020 12:01 ABONE OL
Fabrika işçisi, evinde ölü bulundu

Olay, saat 10.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Hazırol Sokak'ta meydana geldi. Un fabrikasında işçi olarak çalışan Şambaz Altan'dan 2 gündür haber alamayan mesai arkadaşları, sabah saatlerinde yalnız yaşadığı evine geldi. Altan'ın kapıyı açmaması ve evden gelen kokular üzerine şüphelenen arkadaşları, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, çilingire kapıyı açtırarak içeri girdi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ...

Polis, evde Altan'ın cesediyle karşılaştı. Altan'ın cansız bedeni, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre vücudunda herhangi bir yara veya darp izi bulunmayan Şambaz Altan'ın kesin ölüm nedeni, otopsiyle belirlenecek.

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Fabrika işçisi, evinde ölü bulundu
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