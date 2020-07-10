Feci kazada hayatını kaybetti! Ölmeden bir gün önce bu paylaşımı yapmış...

ÖLMEDEN 1 GÜN ÖNCE PAYLAŞMIŞ...

Altında kalarak hayatını kaybettiğini traktörünü 5 gün önce ikinci el olarak alan Ahmet Fil, kazadan 1 gün önce sosyal medya hesabından Fyodor Dostoyevski'nin sözü olan "Kendi planlarımızı yapıyorduk, ama kaderin de planları olduğunu unutmuştuk" sözünü paylaşmış.