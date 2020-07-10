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Feci kazada hayatını kaybetti! Ölmeden bir gün önce bu paylaşımı yapmış...

'te dün geçirdiği traktör kazasında hayatını kaybeden şahsın ölmeden bir gün önce sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım dikkat çekti.

İHA
Giriş Tarihi: 10.7.2020 13:04 Son Güncelleme: 10.7.2020 13:10 ABONE OL
Feci kazada hayatını kaybetti! Ölmeden bir gün önce bu paylaşımı yapmış...

'in Pazaryeri ilçesine bağlı Arapdede köyünde 17 YG 321 plakalı traktörü ile tarlasına seyir halinde bulunan Ahmet Fil (46), Soğuksu mevkiinde aracının direksiyon hakimiyetin kaybetti.

Feci kazada hayatını kaybetti! Ölmeden bir gün önce bu paylaşımı yapmış...

Kontrolden çıkan traktör 20 metrelik dere yatağına uçmuştu. Yaşanan kazada traktör altında sıkışan Ahmet Fil olay yerinde hayatını kaybederken, traktörde yolcu olarak bulunan İsmail E. yaralanmıştı.

Feci kazada hayatını kaybetti! Ölmeden bir gün önce bu paylaşımı yapmış...

ÖLMEDEN 1 GÜN ÖNCE PAYLAŞMIŞ...

Altında kalarak hayatını kaybettiğini traktörünü 5 gün önce ikinci el olarak alan Ahmet Fil, kazadan 1 gün önce sosyal medya hesabından Fyodor Dostoyevski'nin sözü olan "Kendi planlarımızı yapıyorduk, ama kaderin de planları olduğunu unutmuştuk" sözünü paylaşmış.

Feci kazada hayatını kaybetti! Ölmeden bir gün önce bu paylaşımı yapmış...

Bu paylaşımdan bir gün sonra trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.

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Feci kazada hayatını kaybetti! Ölmeden bir gün önce bu paylaşımı yapmış...
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