Gratis çalışma saatleri 2020: Gratis saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, hafta sonu açık mı, resmi ve dini tatillerde çalışıyor mu?

İlk olarak Metrocity AVM'de 2009 yılında açılan, kadın – erkek kişisel bakım marketi Gratis, müşterilerine kişisel bakım ve temizlik ürünleriyle birlikte daha pek çok ürün çeşidiyle hizmet vermeye devam ediyor. Ülke genelinde pek çok AVM ve bağımsız mağazalarından alışveriş yapmayı düşünenler 2020 Gratis çalışma saatleri ile ilgili olarak Gratis saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, hafta sonu açık mı, resmi ve dini tatillerde çalışıyor mu? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.
Gratis kişisel bakım marketinin AVM'lerdeki ve cadde üzerindeki mağazalarında çalışma saatleri değişkenlik gösterebiliyor. Gratis kişisel bakım marketinin açılış kapanış ve öğle arası saatleri ile ilgili detaylar şöyle;
Gratis kişisel bakım marketinin AVM ve cadde mağazalarından çalışma saatleri farklıdır.
AVM mağalarında
Cadde mağalarında
olarak belirlenmiştir.
Gratis kişisel bakım mağazlarında vardiyalı sistem bulunduğundan öğle arası da hizmet vermeye devam etmektedir.
Gratis kişisel bakım marketinin AVM ve cadde mağazalarından çalışma saatleri farklıdır.
AVM mağazalarında
Cadde mağazalarında
olarak belirlenmiştir.
Kadınlar ve Erkekler için kişisel bakım ürünleri sunan Gratis'te hafta sonu da hizmet sunulmaya devam ediliyor. Bu bağlamda çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik de bulunmuyor.
Gratis kişisel bakım ürünleri marketi resmi ve dini tatil günlerinde mağaza yönetimi kararlarına göre bir çalışma sistemi uygulamaktadır. Alışveriş merkezlerinde yer alan Gratis mağazalarında dini bayram tatillerinde bayramın ilk günü hizmet verilmezken, bayramın ikinci günlerinde saat öğlen 12.00'da mesaiye başlanmaktadır. Söz konusu çalışma sistemi Gratis'in caddelerde yer alan mağazalarında da geçerli olmaktadır.