Güncel Metro hafta içi – hafta sonu çalışma saatleri: 2020 Metro saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Ülkemizde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa'da hizmet veren ve en çok tercih edilen ulaşım aracı Metro güncel çalışma saatleri günlük yaşantıda vatandaşların sıklıkla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Metropol şehirlerdeki trafik yoğunluğundan kurtulmayı sağlayan vazgeçilmez ulaşım aracının sefer saatleri ise il il değişiklik gösterebiliyor. Peki, 2020 Metro saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte Güncel Metro hafta içi – hafta sonu çalışma saatleri!

2020 METRO ÇALIŞMA SAATLERİ!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanabilecek yoğunluk ve dolaylı olarak salgının yayılım ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla 2020 metro çalışma saatleri üzerinde de yeni bir düzenlemeye gidildiği duyurulmuştu. Hal böyleyken bu ulaşım aracını düzenli olarak kullanan vatandaşlar güncel saatlerin arayışına girdi…

METRO SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Metrolar genellikle 06:00 – 00:00 saatleri arasında sefer düzenlemektedir. Ancak bu durum illere göre değişiklik gösterdiği gibi resmi tatillerde de farklı saatlerde düzenlenebilir.

İstanbul Metrosu tarafından gelen son dakika duyurusu ile koronavirüs salgını nedeniyle çalışma saatlerinde bir süre değişiklik yapılacağı bildirilmiş ve yeni tarife planına göre, şu hatlarda 06.00-23.00 saatleri arasında işletme yapılacak:

"M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı, M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı, M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir Metro Hattı, M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı, M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü Metro Hattı, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı, F1 Taksim Kabataş Füniküler Hattı."

METRO HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi son yaptığı açıklamada metro çalışma saatlerinin bayram, özel gün ve hafta sonu değişkenlik göstermeksizin hizmet vereceğini bildirmiş ve hafta içi 8 vagonlu iken hafta sonu ile resmi tatil günlerinde ise 4 vagonlu faaliyet göstereceğini bildirmişti.

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman (Sanayi Mahallesi-Seyrantepe arası çalışmayacaktır)

Yukarıda yer alan hatlar Cuma günü, hafta sonu ve resmi tatillerde 20 dakika aralıklarla gece seferi gerçekleştirmektedir.

METRO AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ

İstanbul metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:00

Ankara metro çalışma saatleri: 06:00 – 01:00

İzmir metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:20

Adana metro çalışma saatleri: 06:04 – 23:04

Bursa metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:09

(Bu saatler bazı istisnai durumlarda değişebilmektedir.)