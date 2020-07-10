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dondurma sonrası uzun süre girilmeyen hesap kapanır mı?

Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip , her geçen gün bu rakamı arttırmaktadır. Her ne kadar hal böyle olsa da birçok kişi hesabını kapatmayı ya da geçici olarak dondurmayı tercih etmektedir. Bu noktada ise akıllara bazı soru işaretleri takılır. sonrası uzun süre girilmeyen hesap kapanır mı sorusu da bunların başında yer alıyor. Peki, uzun süre girilemeyen Instagram hesabı kapanır mı?

Giriş Tarihi: 10.7.2020 23:24 ABONE OL
Instagram dondurma sonrası uzun süre girilmeyen hesap kapanır mı?

Instagram kullanıcıları çeşitli nedenlerden ötürü hesaplarını geçici olarak kapatma özelliğinden faydalanabiliyor. Instagram dondurma işleminden önce ise hesabının kapanıp kapanmayacağını araştıran kişiler bu konuda net bir bilgi sahip olmayı istiyor. Instagram dondurduktan sonra uzun süre girilmeyen hesabın kapanıp kapanmayacağı konusunda ayrıntılı bilgilere bu başlık altında yer verdik. Peki, Instagram dondurma işlemi sonrası hesaba uzun süre girilmezse kapanır mı?

Instagram Dondurma Sonrası Uzun Süre Hesaba Girilmezse Ne Olur?

Instagram dondurma işleminin ardından kullanıcılar tarafından en çok araştırılan soruların başında yer alıyor. Sosyal platforma uzun süre ara vermeyi düşünenler hesaplarının kapanıp kapanmayacağı konusunda ise şüpheye düşüyor.

Uzun Süre Girilmeyen Instagram Hesabı Kapanır Mı?

Instagram hesabını donduran kişiler bu özelliği platformun resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Hesap dondurma ekranı üzerinden gerçekleştirilen bu işlem sonrasında ise dilediğiniz zaman hesabınızı geri açabiliyorsunuz. Instagram, bu konuda bir süre bildirmemiş ve kullanıcı adı şifre ile dilediğiniz zaman hesabınızı yeniden aktif edebilirsiniz.

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Instagram dondurma sonrası uzun süre girilmeyen hesap kapanır mı?
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