iPhone karanlık mod kapatma ve açma: iPhone karanlık mod nasıl kapanır, açılır?

Apple'ın İOS ile birlikte getirmek istediği fakat pek başarılı olamadığı karanlık mod özelliği, İOS 11 ile birlikte sunulacak. Bu özelliğin diğer bir adı da gece modudur. Apple ise bu modu Dark Mod diye adlandırmıştır. İOS 10 sürümünde de bulunan fakat pek verim alınamayan bir özellikken, İOS 11 ile birlikte artık arızasız bir şekilde kullanıma hazır hale gelmiştir. Bu özellik geceleri veya karanlık ortamlar da gözünüzü rahatlatmanızı sağlamaktadır. İPhone karanlık mod nasıl kapanır, açılır? Sorusunun cevabı…

İPHONE KARANLIK MOD NASIL KAPANIR?

Pek çok Apple kullanıcısının bilmediği fakat çok kullanışlı bir özellik olan karanlık mod özelliğinin kullanışını kullanıcılar merak etmektedir. İPhone karanlık mod kapatma işlemini yapmak istiyorsanız belirli yolları izlemeniz gerekmektedir. Öncelikle bu ayar sayesinde İPhone karanlık modu açma işlemini de gerçekleştirebilirsiniz.

İlk olarak ayarlar sekmesine girmeniz gerekmektedir.

Ayarların ardından genel bölümüne girin.

Genelden erişebilirlik sekmesine girin.

Bu işlemin ardından ise ekran kolaylıkları bölümüne girmelisiniz.

Ekran kolaylıklarından ise renkleri tersine çevire tıklamanız gerekmektedir. Tıkladıktan sonra karşınıza çıkan bölümden de akıllı tersine çevire tıklamanız yeterli olacaktır.

Bu işlem sayesinde karanlık moddaysa telefonunuz artık normal moda alınmış olacaktır.

Aynı şekilde normal modundaysa da karanlık moda almış olacaksınız.