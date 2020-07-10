İstanbul'da tablo operasyonu! Kıskıvrak yakalandılar...

İstanbul Emniyeti Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 'Tarihi Eser Kaçakçılığı' konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 1 Temmuz günü saat 16:00 sıralarında 2 şahsın ellerinde bulunan tarihi eser tabloları satmaya çalıştıkları bilgisi üzerine ekipler harekete geçti ve operasyon düzenlendi.

TABLO İMİTASYON ÇIKTI

Ümraniye'de yapılan operasyon neticesinde; dünyaca ünlü ressam Raffaello'e ait 'Şeytanla Savaşan Mikail' isimli tablo ele geçirildi. Salih D. (39) ve Turan D. (53) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların dolandırıcı olduğu, tablonun imitasyon olduğu belirlendi.

Dolandırıcıların tablo için 1,5 milyon dolar istedikleri öğrenildi.

Konu ile ilgili yakalanarak gözaltına alınan Salih D. (39) ve Turan D. (53) isimli şahıslar adli makamlarca serbest bırakıldı.